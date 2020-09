Náhradní plnění v době pokoranovirové - pomůže hned dvakrát

Zatímco změny týkající se ekologie, rovnosti odměňování atd. získávají v rámci firem a korporací na stále větší popularitě, jedna oblast v řadě firem výrazně pokulhává – zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Z+M Group se přímé pomoci handicapovaným, kteří patří na trhu práce mezi nejzranitelnější, věnuje přes 20 let a zaměstnává přes 300 takových zaměstnanců. Dvě její společnosti mají statut chráněné dílny, a nabízejí tak i náhradní plnění. To může ostatním firmám přinést nejen významné úspory, ale v aktuální hospodářské situaci také pomoci těm nejpotřebnějším. Více v rozhovoru Miroslav Vaňák, výkonný ředitel Z+M Group.

V souvislosti s aktuální situací kolem pandemie onemocnění Covid-19 čeká společnost období výrazných úspor, jak se tato situace podle vás dotkne právě handicapovaných lidí?

V době, kdy firmy zvažují každou vynaloženou investiční korunu, nebude mít pravděpodobně tvorba nových pracovních míst pro osoby s omezením příliš vysokou prioritu. Z těchto důvodů je z mého pohledu důležité učinit maximum pro zachování stávajících pracovních míst a podpořit růst zaměstnanosti těchto osob u společností, které s jejich zaměstnáváním mají zkušenost a mají pro ně připraveny podmínky. Takový program přitom může podpořit bez nutnosti dalších investic téměř každá firma na trhu – odběrem produktů a služeb, jež společnosti zaměstnávající osoby se zdravotním postižením nabízejí. Aktivně se tak zapojí do programu zaměstnávání zdravotně postižených osob, a navíc jim to přinese zásadní úspory.

Jaké služby a v jakých oborech formou náhradního plnění nabízí Z+M Group?

Náš záběr je mimořádně široký. Na prvním místě bych zmínil komplexní správu dokumentů. Jsme schopni zajistit komplexní audit tisku a navrhnout ideální řešení k dosažení maximální úspory a kontroly tiskových nákladů. Samozřejmostí je zajištění financování, vzdálený dohled nad tiskovým parkem, nadstandardní servisní podmínky a automatizované dodávky spotřebního materiálu dle přání zákazníka. Díky vlastní výrobě alternativních tiskových kazet jsme schopni tiskové služby provozovat jak na originálních tiskových kazetách OEM výrobců, tak na vysoce kvalitních alternativách vyráběných zdravotně postiženými zaměstnanci. Tyto alternativy respektují duševní vlastnictví OEM výrobců a jsou zcela v souladu s evropskou legislativou týkající se ekologických požadavků. Ale není to jen tisk, co v oblasti správy dokumentů nabízíme – provozujeme dvě velká, špičkově vybavená centra zabývající se skenováním, vytěžováním a archivací dokumentů. Takže pokud potřebujete oskenovat archiv nebo naskenovat, vytěžit a připravit vaše faktury pro import do účetnictví, jsme tady pro vás. Také vás umíme vybavit IT infrastrukturou, navrhneme serverové řešení či zajistíme plné portfolio dodávek kancelářských potřeb, ochranných pracovních pomůcek, dárkových a reklamních předmětů. Jsme schopni se postarat o otázky bezpečnosti práce, čerpání evropských dotací či ochranu objektů a osob.

Kolik může díky spolupráci se Z+M Group zaměstnavatel ušetřit prostředků?

To bohužel není otázka, na kterou by bylo možné odpovědět jednoduchým číslem, už proto, že úsporu můžeme obvykle najít v několika oblastech. Důkladná analýza přímo u zákazníka nám obvykle poskytne dostatek informací, abychom pro něj navrhli ekonomičtější, a přitom co nejefektivnější kombinaci řešení. Ale pokud chcete slyšet číslo, tak obvykle se nám daří po nasazení našeho řešení dosáhnout úspory více než 30 % v přímých a nepřímých nákladech. V případě, že je toto řešení dodáváno v režimu náhradního plnění, úspora bývá pochopitelně ještě vyšší.