Náhradní plnění může přinést úsporu s přesahem

Nakolik může náhradní plnění s úsporami pomoci?

Pokud firma, jež jej poskytuje, sváže režim náhradního plnění s produkty a službami, na které se sama specializuje, přinese většině společností zásadní úspory. Solidní a ověření poskytovatelé náhradního plnění, jako je Z+M Group, náhradní plnění nenabízejí jen jako jakousi přefakturaci „čehokoli“. Naše společnost se dlouhodobě specializuje na poskytování tiskových služeb, digitalizaci a vytěžování dokumentů, IT řešení, dodávky kancelářských potřeb, reklamních a dárkových předmětu, BOZP a pomoci při čerpání evropských fondů – a právě tyto oblasti se snažíme u našich zákazníků zoptimalizovat tak, abychom dosáhli přímé úspory jejich nákladů – navíc je pak můžeme dodat v režimu náhradního plnění, čímž výhodnost pro zákazníka dále narůstá. Dlouhodobě dosahujeme u 80 % našich zákazníků úspory 30 a více procent oproti původnímu stavu, což rozhodně není málo.

Proč podle Vás firmy nevyužijí možnosti snížit si odvod do státního rozpočtu formou čerpání služeb v režimu náhradního plnění?



V minulosti byl institut náhradního plnění zneužíván, neexistovala řádná evidence objemu náhradního plnění ani evidence čerpání. Tyto skutečnosti spolu s medializovanými kauzami zaměřenými na nesolidní poskytovatele náhradního plnění mohly některé z firem dovést k závěru, že je lepší zaplatit odvod do státního rozpočtu. Dnes je ale situace jiná. Existuje přesná evidence jak objemu, tak čerpání náhradního plnění na portálu MPSV a trh se od nesolidních poskytovatelů pročistil. A kdo by měl přece jen obavy, tomu mohu vzkázat jediné – zavolejte, napište, domluvte si schůzku – provedeme vás naší společností a uvidíte, že to, co deklarujeme, je skutečností – jsme ověřený zaměstnavatel zdravotně postižených s mnohaletou historií a působíme na trzích nejen v rámci České republiky, ale celé střední Evropy.

Kde mohou firmy úspory hledat?

Těch oblastí, kde lze úspory najít, je celá řada, často jde jen o to, podívat se na věci z jiného úhlu. Uvedu příklad. Naše společnost se mimo jiné specializuje na poskytování služeb digitalizace a vytěžování dokumentů, provozujeme dvě moderně zařízená vytěžovací centra, spolupracujeme úzce s firmou Canon a dalšími významnými společnostmi na trhu. Mnoho firem si řekne – ale my nic skenovat ani vytěžovat nepotřebujeme – a každý měsíc zpracují manuálně stovky či tisíce faktur jako přípravu pro účetnictví. Tyto faktury lze přitom nechat digitálně zpracovat u nás, přičemž výstupem je soubor, jenž lze přímo importovat do účetního systému. Zásadním způsobem tak mohou ušetřit čas zaměstnanců nebo snížit nároky na vlastní lidské zdroje. Bonusem je, že jsme schopni tuto službu dodat v režimu náhradního plnění – tedy přinést ještě další úsporu. A takových příkladů je celá řada. Naši obchodníci jsou schopni situaci u zákazníka zanalyzovat a navrhnout mu optimální, a navíc velmi komplexní řešení pro úsporu jeho času i financí. Děláme audity tiskových procesů, řešíme dodávky kancelářských potřeb, otázky digitalizace atd. I když situace na trhu není příliš optimistická, my v současné situaci vidíme i příležitost – příležitost nabídnout firmám úsporu s přesahem – tedy nejen možnost ušetřit, ale zároveň pomoct udržet a rozvíjet zaměstnanost zdravotně postižených.