Na Severním pólu zapomenete na všechny starosti, říká manažerka

Nyní nastoupila jako ředitelka společnosti Top Vision zaměřené na manažerské a firemní vzdělávání. Přinášíme vám rozhovor s Denisou Volekovou.

Jak to bylo s tím Severním pólem? Byla jste součástí nějaké expedice?

Ta cesta byla důsledkem dvou faktorů. Jednak toho, že mám trochu bláznivé kamarády. A jednak mého přesvědčení, že nic není nemožné. Původně jsme měli plout na plachetnici na Antarktidu, to nevyšlo, a tak nás kamarád polárník vzal na procházku na Severní pól.

A jak se vám tam líbilo?

Byl to nádherný zážitek. Na Severním pólu jsme strávili devět dní, po třech dnech jsem zapomněla na všechny starosti a problémy. Pochopila jsem tam principy meditace a také techniku vnímání přítomnosti, takzvanou mindfulness. To je dnes velmi módní slovo, ostatně i my v Top Vision na to téma máme jeden kurz.

Ale abychom přešli od ledu k ohni, vy kromě své manažerské praxe také lektorujete, a to takzvaný firewalking. O co přesně jde?

Je to přechod přes žhavé uhlí a jiné aktivity, které jsou za hranicí toho, co je normální či reálné pro běžného člověka. Nejde ale o nic samoúčelného, člověk se tam v relativně bezpečném prostředí může setkat se svým strachem. Protože právě strach je největší překážkou při učení a cestě k obyčejnému lidskému štěstí. Život je podle mého názoru taková škola, která nás každý den podrobuje zkouškám, a čím více se toho naučíme, tím jednodušší a šťastnější náš život ve finále je. Proto taky ostatně pracuji ve vzdělávání.

A jak je to s tím setkáváním s vlastním strachem?

Strach nastupuje vždy, když se máme posunout o krůček dál. Náš mozek totiž raději funguje v tom, co zná, protože tam funguje efektivně. Proto se brání změně, ale i učení. Vezměte si rozdíl mezi kojencem a dítětem, co umí chodit. Jejich svět i možnosti vypadají úplně jinak. Ale naučit se chodit stojí dítě značné úsilí a množství pádů. Často se i bojí pustit se sedačky a udělat svůj první samostatný krok. To samé se děje v přeneseném smyslu každému z nás po celý život a otázka je, jestli se odhodláme a vykročíme. Proto se tolik věnuji strachu. Je to ta největší brzda, ale zároveň i ochrana lidí. Musí se s ním umět zacházet.

A poradila byste, jak tedy se strachem zacházet?

Nejlepším receptem je mít s sebou zkušeného průvodce. A to právě děláme u nás v Top Vision – zprostředkujeme zkušené průvodce ve vzdělávání, aby naši klienti mohli dosáhnout Mount Everest své výkonnosti s co nejkratší přípravou. Na druhou stranu naši lektoři dobře vědí, že aby vedlo vzdělávání ke skutečné změně a úspěchu, je nutné dávkovat zátěž, tedy množství informací či úkolů. A to proto, aby to účastníci zvládli a strach a náročnost je nepřemohly. O tom mluví i světoznámý autor Pokojného bojovníka Dan Millman, že důležité je dělat sice malé kroky, ale jít pořád za svým cílem. Rozhovor s ním mimochodem můžete najít na naší stránce www.topvision.cz mezi Bonusy.

Pojďme k vašemu novému působišti, firmě Top Vision, kam jste nastoupila na místo ředitelky. Na koho se Top Vision hlavně zaměřuje?

Nabízíme kurzy, konference a další vzdělávací formáty pro začínající i zkušené manažery, HR profesionály, obchodníky, lektory, mistry z výrobních podniků nebo pro office manažerky. Klientům také připravujeme firemní vzdělávání na míru a nastavujeme přímo pro ně sadu kurzů, které nejlépe pomohou vyřešit jejich momentální největší potřeby a problémy ve firmě.

Které své oblíbené kurzy byste čtenářům doporučila?

Na jejich vyjmenování by nestačil snad ani celý tento rozhovor, ale zmínila bych třeba kurzy zkušeného lektora a zároveň top manažera Jiřího Kuly, který nabízí hloubkový trénink pro manažery a lídry. Ne nadarmo se tento kurz jmenuje Manažer do naha. Dále třeba výborné kurzy Petry Zárubové zaměřené na řízení změn. Pro čerstvé manažery pak kurz Nově na manažerské pozici Lenky Olšanské.

Denisa Voleková

A pro další profesní skupiny vedle manažerů?

Pro obchodníky bych doporučila kurz Obchodní komunikace podle typu osobnosti Milana Pavelky. Pro HR profesionály, ale i manažery mohu doporučit kurz Vedení výběrového pohovoru od A do Z zkušené lektorky Yvony Charouzdové. Těm, kdo často vystupují před lidmi nebo působí jako lektoři, určitě pomůže kurz Improvizační dovednosti pro lektory Tomáše Jirečka. A nejen pro office manažerky pak jistě bude užitečný kurz Jak předcházet syndromu vyhoření Barbory Hrdinové. Ostatně, kdo z nás v dnešní hektické době občas s pocitem vyhoření nebojuje?

Jak se podle vás změnilo firemní vzdělávání v posledních letech?

Musím říct, že základní potřeby a problémy, které naši klienti řeší, se ani moc nemění. Vždycky budou důležité komunikační a manažerské dovednosti i různé další soft skills. Na druhou stranu naše prostředí se stále zrychluje a je pořád komplexnější, takže vystupují do popředí schopnost plánovat, soustředit se, zacházet se svou psychikou, prioritizovat a podobně. To vše můžeme nabídnout v našich kurzech. A co se rozhodně mění u všech zmíněných oblast jsou nástroje k osvojení těchto dovedností.

Takže někdy modernizace nespočívá ani tak v tématech, jako spíše ve způsobu jejich podání?

Přesně tak. Vzdělávací nástroje se snažíme neustále modernizovat, a naši klienti se tak v rámci kurzů i dalších formátů mohou těšit mimo jiné na virtuální realitu, skupinová setkání následovaná individuálním koučinkem nebo mikrovidea pro větší zažití vědomostí nabytých na kurzu. Také chceme do procesu vzdělávání ještě více zapojovat interaktivitu a zážitky. A jednou z klíčových oblastí pro nás jsou i digitální dovednosti. Zapomenout nesmím ani na sílící trend interních lektorů, kdy budeme firmám radit, jak tento interní vzdělávací systém vybudovat a na čem ho založit. Každopádně pokud chce někdo poradit, co z naší nabídky by pro něj bylo nejvhodnější, klidně nám kdykoliv zavolejte nebo napište.