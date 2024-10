Když student neví, mentoring napoví

Blanka Maráková pochází z jižní Moravy, v Brně vystudovala zdravotnické lyceum a pak její kroky vedly do Pardubic. „Před rokem jsem ukončila studium zdravotnického záchranáře, teď pokračuji na magisterském oboru organizace a řízení ve zdravotnictví a zároveň k tomu jsem si přibrala ještě jeden bakalářský obor, krizové řízení, který studuji dálkově,“ líčí pilná studentka, která k tomu zvládá práci na koronární jednotce. Působení na takovém oddělení si vyzkoušela už v rámci praxe: „Pomohl mi mentoring. To je forma praxe, kdy stínujete službu jedné sestry, která vás i připravuje na finální zkoušku. Jako záchranáři jsme museli projít všemi odděleními od porodnice, dětského oddělení až po interní a chirurgické obory. Vybrala jsem si koronární jednotku. To je kardiologická JIPka a jedno z nejvyšších specializovaných pracovišť, přijímáme pacienty s infarkty, arytmiemi, stimulátory a podobně,“ popisuje pracoviště záchranářka Blanka Maráková. Koronární jednotka Pardubické nemocnice disponuje pěti boxy, třemi otevřenými lůžky a řadou přístrojů, se kterými musí zdravotníci umět pracovat: „To jsou technologie určené například pro podporu srdce nebo dialýzu a my se je musíme naučit obsluhovat. Při posledním školení nás učili obsluhovat přístroj, který se používá po resuscitacích,“ vyjmenovává Blanka Maráková.

Všechno, jen ne rutina

Pro zdravotní sestru na koronární jednotce je každý den jiný: „Hodně se liší podle služeb, zda je to noční nebo denní. Při denních jsou obecně hodně náročná rána, kdy nejprve provádíme ranní hygienu pacientů, potom podáváme léky a pak přichází lékař a probíhá vizita. Následují vyšetření jednotlivých pacientů, natáčíme EKG a pak je velká vizita. Zároveň funguje personál koronární jednotky také jako resuscitační tým, to znamená, že pokud je na kardiologickém oddělení potřeba resuscitace, bereme ventilátor a resuscitační batoh a vybíháme k pacientovi. I já už jsem takový zásah zažila a byl to skutečný adrenalin, který my, záchranáři, potřebujeme,“ říká Blanka Maráková a připouští, že ačkoliv ji zprvu práce v nemocnici nelákala, přesvědčila se o tom, že realita je jiná.

Co pacient, to příběh

Další mylnou představou o kardiologickém oddělení je vyšší věk pacientů. Opak je pravdou. „Mnoho lidí si myslí, že infarkt se týká jen starších ročníků, ale není tomu tak. Pečujeme i o mladé lidi s kardiovaskulárními onemocněními, teď se staráme o pacienta, který je mentálně retardovaný, po mentální stránce je ve věku asi šestiletého dítěte,“ uvádí příklad zdravotnice a připouští, že komunikace s takovým pacientem je velmi složitá: „Odmítá veškerá vyšetření včetně těch neinvazivních, nemůžeme mu natočit ani EKG, takže to je skutečně těžký případ. Snažíme se s ním sblížit, získat si jeho důvěru, aby svolil i k samotnému vyšetření,“ pokračuje Blanka Maráková a klade důraz na křehkou komunikaci, kdy je nutné volit vhodné vyjadřovací prostředky a predikovat, jak může pacient zareagovat.

Správná volba

Koronární jednotka byla pro Blanku Marákovou tou správnou volbou, ať už díky zázemí, které oddělení poskytuje, anebo mladému kolektivu. „Je tu spousta záchranářů, kteří se, stejně jako já, nadále vzdělávají. Jeden kolega studuje biomedicínské inženýrství a další kolegyně si dálkově dodělává ARIP, specializační vzdělání v oboru intenzivní péče. Jsou tu mladí lidé nadšení do zdravotnictví, panuje tu přátelská atmosféra a máme úžasnou staniční sestru, která pomůže a poradí, když je potřeba,“ chválí si pracoviště i kolegy zdravotnice.

Koronární jednotka je vysoce specializované pracoviště kardiologického oddělení, které je součástí Interní kliniky Pardubické nemocnice a je cílovým specializovaným pracovištěm Pardubického kraje. Nejen pro tyto kvality skýtá příležitost pro mladé lékaře, kteří se nebojí výzev a vítají nemocniční zázemí.