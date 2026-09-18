Na kolik vás vyjde EET? Online kalkulačka to spočítá přesně

Dotykačka proto spustila na svém webu jednoduchou EET kalkulačku, která na tyto otázky nabízí konkrétní odpovědi.
Zjistit, jak se připravovaná EET 2.0 může týkat konkrétního podnikatele, nemusí znamenat pročítání zákona a složité počítání. Kalkulačka na webu Dotykačkyprovede uživatele celým procesem krok za krokem.
Začíná se jednoduše – zadáním IČO. Kalkulačka si sama dohledá obchodní jméno, takže není nutné vyplňovat dlouhý formulář.
„Chtěli jsme, aby kalkulačku zvládl použít opravdu každý. Podnikatel nemusí rozumět legislativě ani pokladním systémům. Stačí odpovědět na několik jednoduchých otázek a na konci dostane přehlednou informaci, co pro něj EET 2.0 prakticky znamená,“ vysvětluje Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka.
Maloobchod, gastro, řemeslo i služby
V dalším kroku uživatel vybere oblast, v níž podniká. Na výběr jsou například maloobchod, gastro, služby, řemeslo, výroba nebo kategorie pro živnostníky.
Následuje jednoduchý rozcestník týkající se způsobu přijímání plateb. Uživatel pouze vybere, zda přijímá platby na místě, nebo inkasuje peníze na dálku, například převodem či prostřednictvím faktur.
Rozcestník poté upřesňuje přibližný roční obrat a počet transakcí za den – bez uvádění konkrétních čísel. Stačí zvolit mezi obraty do jednoho milionu korun, mezi jedním a dvěma miliony a nad dva miliony korun ročně. U transakcí je na výběr mezi méně než 20, 20 až 100 a více než 100 denně.
Důležitá otázka: Paušální daň
Na závěr se kalkulačka ptá, zda je podnikatel v režimu paušální daně. Pokud ano a pokud jeho roční obrat nepřesahuje jeden milion korun, může takový podnikatel využít režim EET OFF. Ten umožňuje vyhnout se evidenci tržeb prostřednictvím vyšší daňové povinnosti.
Kalkulačka proto vedle informace o samotné povinnosti pomáhá ukázat i ekonomickou stránku jednotlivých možností. Po zadání kontaktních údajů připraví přehled možných pokladních řešení včetně pořizovacích a provozních nákladůna první dva roky. Podnikatel tak zjistí celkové náklady a může si udělat představu, jaká varianta pro něj dává ekonomicky smysl.
„Zajímavé je, že EET OFF nemusí být automaticky nejlevnější cesta. Když člověk započítá náklady na dva roky, může zjistit, že pořízení pokladního systému a placení měsíčního paušálu pro něj vychází výrazně výhodněji,“ upozorňuje Menclík.
EET OFF? Pokladna vyjde až o 20 tisíc levněji
EET kalkulačka se neomezuje na jediné řešení. Naopak detailně představuje propočty nejrůznějších variant. Konkrétní čísla ukazují, proč se vyplatí před rozhodnutím počítat.
Například při pořízení Dotykačky Platební 3v1, která spojuje pokladní systém, platební terminál a tiskárnu účtenek v jednom přenosném zařízení, vyjde nákup a dvouletý provoz zařízení na celkových 12 190 Kč bez DPH při odečtení pětitisícové jednorázové slevy na dani. Dvouletý režim EET OFF přitom za stejnou dobu představuje povinný náklad na daních ve výši 33 600 Kč.
Rozdíl činí 19 850 Kč ve prospěch pokladního řešení.
O tisíce výhodněji než EET OFF překvapivě vycházejí i velké pokladní systémy pro náročnější provozy. Spočítat si náklady dopředu se tedy opravdu vyplatí.