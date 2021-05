Na jazykové kurzy němčiny v zahraničí se můžete vypravit i v této době

Němčina je hned po angličtině nejužitečnějším jazykem. Hodně mladých Čechů po ukončení studia pracuje v německy mluvících zemích, protože patří mezi nejvyspělejší evropské země – ať už v technických oborech, medicíně či vědě. Němčina se vám bude hodit, i když zůstanete v našich končinách. Největšími investory v České republice jsou právě německé firmy. Jakmile v nich budete chtít postoupit na vyšší kariérní pozici, němčině se nevyhnete.

Učit se německy má tedy smysl. Každý absolvent střední školy by měl umět velmi dobře anglicky a solidně německy. Udělejte něco pro svou budoucnost a vydejte se na kurzy němčiny pro mládež i dospělé přímo do země, kde se tak mluví. Pro cesty do Německa, Švýcarska a Rakouska není povinná karanténa, postačí vám negativní PCR test.

Kurzy němčiny pro mládež

Děti od 12 do 17 let se mohou vypravit do Vídně na kurzy Actilingua Summer School. Těšit se mohou na rezidenční ubytování v areálu nejstaršího vídeňského gymnázia Theresianum a na bohatý program pro volný čas. Všechny aktivity probíhají v doprovodu učitele. Škola Actilingua se těší výborné pověsti, má pestrý mezinárodní mix studentů a kvalifikované učitele.

Pro starší mládež od 16 do 19 let jsou ve Vídni určeny kurzy Holiday. Bydlí se ve školní rezidenci a program je uzpůsobený této věkové kategorii.

Více klidu na studium pro děti od 14 do 17 let nabízí nádherné bavorské historické městečko Lindau, které leží na jihu Německa poblíž švýcarských a rakouských hranic. Poznejte krásnou okolní přírodu, jezero a hory a vychutnejte si příjemnou atmosféru malého města Lindau, jehož historické centrum leží na ostrově v jezeře Bodensee. Čeká tu na vás 20 lekcí týdně a ubytování v rodinách nebo hostelu.

Další atraktivní lokalitou je Frankfurt, kde škola Sprachcaffe nabízí kurzy němčiny pro mládež od 15 do 21 let. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách nebo ve školní rezidenci. Těšit se můžete na bohatý program pro volný čas. Sprachcaffe Frankfurt sídlí v nejstarší, nejkrásnější a velmi elegantní čtvrti města, ze které se pěšky dostanete za 10 minut do centra. Pyšní se moderně vybavenými třídami, klubovnou, příruční knihovnou a koutkem s občerstvením.

Kurzy němčiny pro dospělé

Pro dospělé je nabídka kurzů němčiny velice široká. Letošní novinkou jsou například kurzy v Curychu ve škole Alpadia. Dospělí mohou bydlet v rezidenci nebo v rodinách. Škola sídlí 10 minut chůze od jezerní promenády a 20 minut autobusem od centra.

Další novinkou jsou kurzy němčiny v Heidelbergu ve škole Genius. Jedná se o starobylé univerzitní město připomínající německý Oxford. Okolo je nádherná příroda a plusem jsou i skvělé ceny.

Na jazykové kurzy němčiny v zahraničí jedině s INTACT

Jazykové kurzy němčiny v zahraničí nabízí cestovní kancelář INTACT, která je zde pro vás již více než 30 let. Pozor! Pokud podáte přihlášku na svůj vybraný kurz do 31. 5. 2021, můžete získat slevu až 30 % na kurzovném ve špičkových školách BWS Berlín, Kolín nebo Mnichov.

Více informací a kompletní nabídku kurzů najdete na www.intact.cz.