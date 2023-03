Na hrubé stavbě rodinného domu se nevyplatí šetřit

Ovšem kvalitní základy, obvodové zdivo a nosná konstrukce ovlivňují budoucí hodnotu domu, a proto je důležité začít pořádně.

Zeptali jsme se, kolik dnes stojí hrubá stavba rodinného domu svépomocí z kvalitních cihel Porotherm a střešních tašek Tondach. „Částka za hrubou stavbu rodinného domu může tvořit přibližně 10 procent z celkových nákladů za stavbu. Zhruba za jeden milion korun lze nakoupit kvalitní stavební materiál, který představuje to nejdůležitější pro základy vysněného rodinného domu. Pořádným řešením a zároveň úsporou času a peněz oproti kontaktnímu zateplovacímu systému je jednovrstvé zdivo Porotherm, které výrazně sníží náklady za vytápění,“ říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu společnosti Wienerberger.

Zvolit si, co je důležité

Ušetřit se naopak dá zvolením jednoduchého tvaru domu z přímých linií, na vhodném plánování stavebních etap a v neposlední řadě na ceně práce při provádění zednických činností, ne na kvalitním a pořádném materiálu. Hrubá stavba zahrnuje komplexní cihlový systém včetně stropů, zakládací malty a také střešní konstrukce. Začíná jejím vytyčením a zaměřením. Dále terénními a výkopovými pracemi, součástí je také realizace inženýrských sítí. Do prvotní fáze stavby rodinného domu vždy patří i svislé nenosné a nosné konstrukce, tedy obvodové a vnitřní stěny včetně pilířů a překladů.

Dále do hrubé stavby spadá i realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, stejně tak i prostup komína a případných atik. U stavby s firmou se může rozsah práce lišit. Prvním krokem by tedy mělo být informování, co se pod tímto pojmem vše chápe.

„Před samotným výběrem materiálu je vhodné zvážit, jaké vlastnosti jsou pro konkrétního investora důležité. Při volbě správného stavebního materiálu často rozhoduje cena a tepelněizolační vlastnosti, které jsou mnohdy jasnou prioritou. Je třeba však myslet i na další důležité vlastnosti, které ovlivňují skutečné teplo a pohodlí domova. Svépomocníci se často obávají i o životnost, kterou cihly Porotherm mohou zaručit minimálně na 150 let. Pálené střešní tašky Tondach na 80 až 100 let,“ komentuje za značku Porotherm výběr správného materiálu Roman Busta, obchodní ředitel Wienerbergeru.

