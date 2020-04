Na finanční následky koronaviru vyzrajete i zlevněním energií

K razantním úsporám v domácnosti bude muset v nejbližší době přistoupit pravděpodobně řada z nás. Velké úspory, až tisíce korun ročně, lze získat třeba změnou dodavatele elektřiny a plynu. A ty budou v nadcházejících měsících opravdu potřeba. Jak ale všechno vyřídit, aniž by se člověk vystavoval zdravotním rizikům a opouštěl domov, když to není nezbytně nutné?

Pohodlně z domova

S moderním řešením nyní přišla skupina Bohemia Energy. Veškeré smluvní dokumenty je možné podepsat doma na počítači, tabletu či na mobilním telefonu a podpis bude mít stejnou platnost jako při vlastnoručním podpisu papírové smlouvy. Je to velmi snadné a elektronický podpis zvládne každý. Do e-mailu zákazníkovi přijde odkaz na dokument, který má podepsat. Ten si pročte, zkontroluje a podepíše podle toho, na jakém zařízení jej otevře. Na telefonu nebo tabletu prstem nebo stylusem, na PC myší nebo na notebooku také touchpadem.

„V žádném případě ale zákazníkům nebereme možnost probrat vše s našimi prodejci či poradci, jenom místo osobního setkání je to nyní telefonicky. Poradíme nejenom se změnou dodavatele elektřiny a plynu, ale i s dalšími možnými energetickými úsporami v domácnostech. A to i těm, kteří nejsou našimi zákazníky,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Telefonická a on-line komunikace je zejména v této době ideální kombinací. „Zájemce své požadavky probere s naším zástupcem po telefonu a vyslechne si nabídku. Zároveň může probrat jakékoliv nejasnosti, vyptat se na všechno, co potřebuje. Pak dostane konkrétní návrh e-mailem, všechno si v klidu pročte a pokud s nabízeným řešením souhlasí, potřebné dokumenty podepíše jednoduše elektronicky,“ vysvětluje Libor Holub. Není tedy třeba nikam chodit, vše lze vyřídit z pohodlí domova.

Na nic nečekejte

Je jasné, že platit nižší účty chce každý co nejdříve. Proto se vyplatí se změnou dodavatele energií neotálet. V případě, že máte smlouvu se současným obchodníkem uzavřenu na dobu neurčitou, s novým dodavatelem budete moct začít šetřit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty. Pokud je uzavřena na dobu určitou, budete muset počkat do jejího vypršení, abyste se vyhnuli sankcím za její předčasné ukončení. Překontrolujte si tedy stávající smlouvu a po výhodnějším dodavateli se podívejte co nejdříve. Navíc tak můžete stihnout získat levnější energie před topnou sezónou, kdy za ně utratíme nejvíc.