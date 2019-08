Na co si dávat pozor při sjednávání hypotéky

Hypotéka je klasickým druhem úvěru, který si lidé sjednávají, když si chtějí pořídit vlastní bydlení, a jejich vlastní finanční prostředky jsou nedostatečné. Co se týče úroků z hypotéky, jsou ze všech půjček, které bankovní i nebankovní společnosti poskytují, nejnižší. Spousta lidí se při zřizování hypotéky zaměřuje právě na jediné kritérium – úrok. Přesto je toho mnohem víc, na co si dát pozor. Uvedeme vám, co vše byste měli zvážit.

Další poplatky spojené s hypotékou

U některých bank je povinnost zřídit si běžný účet, abyste získali výhodnější úrok ke své hypotéce. A právě zde můžete narazit na měsíční poplatky za vedení běžného účtu, které mohou být i více než sto korun. To je opravdu nevýhoda, vezmeme-li v potaz, že některé banky mají vedení účtu zdarma. Platit můžete ale také v souvislosti přímo s hypotékou. Zjistěte si, jestli budete muset platit za zřízení či vedení hypotéky. Ani zde nemusí jít o nízké částky.

Flexibilita je důležitá

Někdy se může stát, že se v průběhu trvání hypotéky změní vaše finanční podmínky. Hypoteční úvěr by měl být také flexibilní. Co když budete mít peníze navíc (například z dědictví)? Můžete hypotéku splatit dříve bez poplatků? Nebo se naopak můžete dostat do finančních potíží. Je v takovém případě možné například prodloužit dobu splácení a tím snížit měsíční poplatky?

Dejte si pozor na fixaci

Fixace je v rukou klienta. Jedná se o období, po které banka garantuje úrokovou sazbu. Sazby fixované u hypotéky na kratší období nemusí být vždy nižší. Při volbě fixace je potřeba myslet na to, že fixace vám může umožnit stejné splátky každý měsíc – a to po dobu až pěti let. Pokud se ale budete snažit o mimořádné splátky úvěru před jeho koncem, pak vás neminou vysoké poplatky. Tak zároveň dochází k omezení přechodu k jiné bance, která by mohla poskytnout výhodnější podmínky.

Úvěrová smlouva a její podmínky

V neposlední řadě je také potřeba říci, že byste si měli pořádně přečíst podmínky uvedené ve smlouvě. Vždyť jejím podpisem se stáváte dlužníkem na dobu okolo jedné třetiny vašeho života! Ve smlouvě můžete narazit na chybu, kterou mohl bankéř omylem (?) udělat. Bohužel, všichni jsme jen lidé. Zaměřte se také na podmínky čerpání úvěru, které mohou v praxi znamenat to, že když je nesplníte, ani po podpisu smlouvy nemusíte peníze dostat.

Spočítejte si výši hypotéky

Ohledně výše hypotéky můžete zajít za nezávislým bankovním poradcem, který vám může pomoci. Pro výpočet můžete také použít různé kalkulačky. Hypotéka kalkulačka je dostupná online, její údaje je ale potřeba brát s rezervou, protože toho, co výslednou výši hypotéky ovlivňuje, je opravdu spousta. Takové kalkulačky vám mohou ukázat orientační cenu a změnou různých parametrů můžete zjistit, jak se jednotlivá výše splátek může měnit.

Co vám nabízí moderní hypotéky pro mladé lidi?

Zajímají vás hypotéky pro mladé lidi? Podívejte se, jaké máte možnosti jak z hlediska částek, tak variant využití. A co je pro získání nutné udělat?

V poslední době by se mohlo zdát, že hypotéky jsou jen pro ty, kteří již nějakou dobu pracovali a mají něco našetřeno. Protože podmínky pro získání hypotéky se od konce roku 2018 dost zpřísnily, je obtížnější ji získat. To si uvědomuje také Ministerstvo financí a ČNB a přicházejí s hypotékami pro mladé, které by měly být o něco přívětivější.

Jaké podmínky musí být splněny pro schválení hypotéky?

Pokud banka schvaluje úvěr, musí se zabývat třemi parametry:

Výše úvěru nesmí být více než 90 % z hodnoty zástavy.

Výše měsíční splátky nesmí být vyšší než 45 % pravidelného měsíčního příjmu.

Výše úvěru nesmí být vyšší než devítinásobek ročního příjmu.

Jaké mají být úlevy pro mladé?

Nejprve je potřeba uvést, že hypotéka pro mladé je určena pro osoby, kterým je méně než 36 let. U hypotéky je pak dovoleno, že mladí lidé mohou mít výši měsíční splátky klidně i 50 % a mohli by si půjčit až na sto procent ceny zastavené nemovitosti. Celková výše úvěru by pak neměla být vyšší než desetinásobek ročního příjmu.

Skutečně to pomůže?

To je značná úleva, která otevírá dveře hypotéky i pro ty, kteří teprve začínají pracovat a nemají našetřeno dostatečné množství finančních prostředků. Vždyť například při půjčce nemovitosti za 2 miliony korun by museli mít naspořeno alespoň 200 tisíc korun, aby jim byla hypotéka schválena. A takovou částku na účtu má opravdu jen málokdo.

Pro koho je hypotéka určena?

Pro všechny osoby, které jsou mladší 36 let. Přitom ale platí, že hypoteční úvěr se poskytuje tak, aby byl splacen do věku žadatelů 65 let. Nejčastější doba splácení činí 30 let, což nám ukazuje, že méně přísné podmínky pro získání hypotéky jsou tak dostupné téměř komukoli. Neboli jsou dostupné těm nejpotřebnějším.

Daně, daně, daně…

Problémem ale i nadále zůstává cena nemovitostí. Ta je v součastné době opravdu závratná. Navíc je zvyšována o daně, které je nyní povinen platit kupující. Takovou daní je daň z nabytí nemovitosti, která činí 4 % z celkové ceny nemovitostí – a pokud jde o hypotéku v řádu milionech, pak jde o statisíce. Pokud se rozhodnete koupit novostavbu, musíte se vypořádat s daní z přidané hodnoty, která činí 21 %. Neměl by se stát zaměřit také na tuto problematiku?

Spočítejte si hypotéku předem

Pokud chcete mít přesnější představu o tom, kolik mohou být vaše měsíční splátky, můžete využít některých nástrojů online. Například hypotéka kalkulačka je dobrým, i když jen orientačním nástrojem ve světě hypoték. Měněním různých parametrů můžete například zjišťovat, na čem jsou jednotlivé měsíční splátky hypotéky závislé – a tím lépe pochopíte podmínky hypotéky.