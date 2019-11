Může laik odhalit stočený tachometr? Víme, jak na to

Přesto i laik může nekalé praktiky prodejců ojetin včas odhalit a vyhnout se tak koupi předraženého auta, které je v jiném technickém stavu, než v jakém se domnívá, že je. Jak může laik nekalé praktiky včas rozpoznat?

Stačí několik čísel z trhu a hned vás při koupi ojetiny začne mrazit v zádech: 33 % prodávaných ojetých aut má stočený tachometr, 99 % se prodává jako nehavarované, 20 % je uměle omlazené, minimálně každé dvacáté dovezené ojeté auto je po totální bouračce. Peníze, které vás tyto podvody můžou stát, jdou i do statisíců. Například omlazení vozu o rok či o dva může způsobit u mladého auta rozdíl v ceně i 30 000 Kč. To, že prodejci do inzerátů uvádějí místo data výroby datum uvedení do provozu (což může být o rok i dva později), je poměrně běžné.

Téměř žádný prodejce v inzerátu nepřizná, že je auto po bouračce

Ještě větší problém pro kupujícího však přestavují zatajené bouračky. 99 % inzerátů uvádí, že vozidlo nebylo havarované. Ve skutečnosti má škodní událost 25 % pětiletých aut, což znamená, že může jít o prasklý nárazník, ale také o velkou havárii. V případě desetiletých aut je škodní událost v průměru u 60 % z nich. A ani u dovezených aut ze zahraničí není statistika zrovna pozitivní. Průměrná výše škody po havárii dosahuje 170 tisíc Kč, navíc každé dvacáté dovezeného ojeté auto ve stáří od 3 do 11 let je po totální havárii a po silnicích by už nemělo jezdit. A co teprve ty starší dovezené ojetiny, které tvoří polovinu dovozů. Navíc u aut, u nichž prodejci zatajují havárie, reálně hrozí například to, že nemají zabudované funkční airbagy, což při případné havárii může být zásadní nejen pro přežití, ale i pro případné následky. Zejména u dovozových ojetin se můžete setkat i s tím, že je auto nelegálně sestavené z více vozů nebo ve skutečnosti pochází z jiné země, než kterou deklaruje prodejce (to platí zejména u aut z Německa).

Stočením tachometru si prodejce přijde na desítky tisíc korun

Než se dostaneme k tomu, jak podvody včas prokouknout a nenaletět, ještě zrekapitulujme, na kolik přijde kupujícího stočený tachometr. V průměru je to 20 % z toho, kolik by auto mělo stát, kdyby stočený tachometr nemělo. Záleží na stáří, značce, modelu a počtu stočených kilometrů. Například pětileté auto ze segmentu mini a malých vozů stočené o 100 000 km může být dražší až o 30 %. U luxusního vozu může navýšení ceny přesáhnout i 40 %. V každém případě jde o úplně zbytečně utracené peníze. A další náklady v podobné výši spojené s nečekanou údržbou a opravami vás budou čekat v následujících letech.

Stočený tachometr i havárie můžete včas sami rozpoznat. Jak?

A jak můžete stočený tachometr či havárie sami rychle a z pohodlí domova rozpoznat? Tím, že si prověříte historii daného vozu v systému AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz, kde do příslušného pole zadáte VIN kód vozidla. Systém AUTOTRACER obsahuje více než miliardu záznamů sahajících i dvacet let zpětně. Data do něj poskytují pojišťovny, leasingové a finanční instituce, policie, autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, autobazary a prodejci vozidel, importéři a výrobci vozidel, inzertní a aukční portály z ČR i zahraničí či stanice technické kontroly. Provozuje ho společnost Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na automobilovém trhu už téměř 30 let.

Záznamy z Autotraceru: Škoda Octavia stočená opakovaně na hodnoty zánovního vozu

Získejte o autě maximum informací

Díky záznamům v AUTOTRACERu můžete zjistit, zda auto nemá stočený tachometr, jestli nebylo bourané a v případě havárie se můžete dozvědět, k jak velké škodě došlo, dále můžete odhalit, jaká je jeho servisní historie, zda není kradené nebo zatížené leasingem či spotřebitelským úvěrem, jaký je skutečný rok jeho výroby a jaká je skutečná výbava podle výrobce, jaká je jeho aktuální tržní cena a jestli není předražené, zda, jak a za kolik bylo v minulosti inzerované, datum jeho první registrace v ČR a zahraničí, zda zadaný VIN odpovídá danému vozu (jedno z vodítek, zda se nejedná o nelegálně předělané auto).

Pokud VIN kód vozu neznáte, chtějte ho sdělit po prodejci. Bez prověření historie vozu si žádnou ojetinu raději nekupujte. Mohlo by vás to přijít pěkně draho. A pamatujte, že na stočený tachometr zpravidla nepřijdou ani pracovníci v autoservisech.