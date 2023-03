Montované haly a komplexní řešení pro stavební projekty

Sehnat prostory vhodné pro podnikání a výrobu, které by odpovídaly potřebám investorů a přitom by pro ně byly finančně dostupné, je téměř nemožné. Jednou z možností, jak tento problém řešit, je výstavba montovaných hal, která je jednak rychlá, umožňuje díky jednoduchosti a flexibilitě konstrukčního systému projekt přizpůsobit potřebám následného provozu v hale a je zároveň finančně relativně dostupná.

Ve společnosti PROMO HALY s.r.o. se specializujeme na dodávku montovaných hal na klíč. Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející firma, která se opírá o dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců v oboru výstavby ať už skladových, výrobních nebo administrativních hal, které neustále dále prohlubujeme. Montované haly mají dnes stále širší množství využití a nacházejí uplatnění ve stále větší škále odvětví. Nabízejí řadu možností svého designu a poskytují flexibilitu dispozičního řešení.

Klientský přístup a individualizace projektu

Na trhu je v tomto segmentu výstavby poměrně velká konkurence. Proto volíme vždy pro klientský přístup, nabízíme individualizaci projektu na základě osobního jednání a komplexní řešení celé výstavby haly. Klademe důraz na kvalitní zpracování stavebního projektu, díky kterému předcházíme případným komplikacím při výstavbě samotné haly a předcházíme komplikacím, které se někdy projeví až za plného provozu haly, což je pro investora vždy špatně.

Našim klientům nabízíme spolupráci již od fáze architektonické studie, která se zpracovává proto, aby představila zákazníkovi koncept stavby. Vychází z jeho požadavků a jejím cílem je nabídnout optimální variantu. V rámci studie se řeší dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, začlenění do okolní krajiny a do terénu včetně napojení sítí. Na tuto první fázi navážeme projektem pro stavební povolení, který dopracujeme do realizační podoby, tedy dokumentace pro provedení stavby.

Samotná výstavba haly je realizována na předem připravené betonové patky. V případě zhoršených geologických podmínek potom na vrtaných pilotech. Konstrukce haly je uzpůsobena požadavkům na jejich účel užívání. U konstrukce předem řešíme její využití pro vynesení například mostového jeřábu, vestavby pater, balkonů následných přístaveb a minimalizujeme tak použití dalších sloupů a sekundárních konstrukcí s důrazem na ekonomické využití prostoru.

Nároky na úroveň tepelné izolace se zvyšují

Nároky na úroveň tepelné izolace staveb se neustále zvyšují. Proto jim přikládáme značnou pozornost. V poslední době hlavním faktorem nejsou samotné legislativní požadavky na nové stavby, ale především snaha samotných investorů minimalizovat celkové náklady na vytápění objektů a tlak na celkové snižování nákladů a to i v letním období spojených s klimatizováním budov. Pomůžeme Vám zvolit optimální izolaci haly. Z estetického hlediska hala působí jednoduchým a čistým dojmem. Díky pestré paletě barev a profilací panelů je možné halu vhodně začlenit do okolního terénu a zástavby. Stále častěji se setkáváme s kombinací sendvičových panelů, alubondových kazet, dřeva, skla a kovu. Fasádu lze také odlišit použitím trapézových plechů, většinou jako architektonického prvku.

Samotnou výstavbou ale ve většině případů náš kontakt se zákazníkem nekončí. Rádi mu jsme nápomocni s případnými dalšími dostavbami haly, rozšířením prostor. Samozřejmostí je i kvalitní pozáruční servis.

Rádi Vám pomůže zorientovat se v problematice výstavby montované haly. Pomůžeme rozvíjet a nasměřovat Vaši představu o budoucí stavbě. Ve spolupráci s projektanty pro Vás vyřídíme stavební povolení. Řešíme problémy za naše klienty a ti tak mají čas na svůj bussiness.