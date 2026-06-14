Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Modernizovat se dá i bez dotací

Komerční sdělení
Lodě křižující pražskou Vltavu se postupně obnovují ze soukromých investic, přibývá také strojů s plně elektrickým nebo hybridním pohonem. Díky samoregulaci Sdružení pražských plavidel přitom nové lodě nahrazují starší, místo aby zvyšovaly celkový počet plavidel na řece.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Sdružení pražských plavidel z.s.Shutterstock

Pražský lodní provoz má nejen zákonné požadavky, technické kontroly a státní dohled, ale také vlastní sektorovou samoregulaci. Členové Sdružení pražských plavidel se už před lety zavázali zohledňovat kapacitu a pravidla přístavišť a proto nenavyšovat počet jimi provozovaných lodí na území hlavního města. Na rozdíl od automobilové dopravy, kvůli jejímuž nárůstu jsou pražské ulice stále hůře průjezdné, je tak stav na Vltavě už roky stejný.

Nové motory a lodě ano, více plavidel ne

Princip je jednoduchý: nová loď nenavyšuje flotilu členů SPP, ale jen nahrazuje starší plavidlo. V praxi to znamená, že obnova techniky a modernizace služeb může pokračovat, aniž by se zvětšoval počet. SPP dnes zahrnuje 39 lodí.

K této samoregulaci se členové sdružení rozhodli už před více než sedmi lety po předchozí diskusi s Magistrátem hlavního města Prahy a formou usnesení členské schůze a stala se pevným pravidlem sektoru.

„Stávající lodě má určitě smysl postupně obnovovat, zlepšovat jejich technické parametry, snižovat lokální dopady provozu a zvyšovat kvalitu služeb. Modernější loď tak automaticky neznamená další loď a celkový počet zůstává přiměřený“ říká Jan Hamza, místopředseda SPP.

Právě tento přístup odpovídá tomu, jak se k městským řekám chovají evropské metropole. Standardem je nenechat flotilu technicky zastarávat, ale naopak posouvat ji k čistším a tišším řešením. Praha už tento proces zná. V lodním sektoru v posledních letech probíhá remotorizace, tedy výměna nebo modernizace pohonných jednotek, investice do motorů splňujících emisní standardy Stage IIIa a Stage V i postupný nástup elektrických a hybridních pohonů „Zásadní věc je, že tyto investice jsou plně hrazené ze soukromých prostředků, bez dotační podpory, což je jinak dost neobvyklé ve srovnání s jinými zeměmi nebo sektory,“ zdůrazňuje Hamza.

Provoz na Vltavě má přísná pravidla

U jednotlivých projektů jde o investice v řádu desítek milionů korun na loď, v součtu o vysoké soukromé náklady v sektoru, který je kapitálově náročný a pevně spojený s Prahou i tím, že všichni majitelé lodí jsou místní a často působí v sektoru již v několikáté generaci.

Samoregulace zároveň nestojí mimo existující pravidla. Lodě nemohou v Praze kotvit kdekoliv podle vlastního uvážení. Dlouhodobé stání je možné jen na určených místech a provoz vyžaduje smlouvy, povolení a dodržování technických i provozních podmínek. Hlídá se technický stav a emise lodí, ed dodržování ekologických norem, hlukové podmínky i pravidla pro využití lodí.

Nad provozem zároveň stojí státní dohled. Státní plavební správa je správním úřadem pro vnitrozemskou plavbu, vydává povolení k provozování přístavišť, kotvišť a přístavů, dohlíží na technickou a provozní způsobilost plavidel a vykonává státní správu v této oblasti. Lodní doprava na Vltavě je provoz, který má jasné instituce, technická pravidla a kontrolní mechanismy.

Pravidelná kontrola se týká i samotných plavidel. Každé musí být jednou za pět let čtyři roky vytaženo na souš a technicky zkontrolováno. Sleduje se celkový technický stav, kormidla, elektroinstalace a další části. Součástí provozu jsou také bezpečnostní a havarijní plány, kontroly kotlů a hasicích přístrojů a pravidelná školení.

Vltava dává obživu stovkám lidí

Důležité je také ekonomické pozadí. Sektor ostatně přímo či nepřímo živí zhruba 800 lidí. Jde o lokálně ukotvené podnikání, které vytváří práci pro kapitány, techniky, posádky, obsluhu, dodavatele, gastronomii, servis i kulturní a eventové profese.

Samoregulace proto není jen technické pravidlo o počtu lodí. Je to způsob, jak udržet stabilní prostředí pro odvětví, které je s Prahou dlouhodobě spojené a zároveň se mění. Provozovatelé přijali vlastní kapacitní limit, investují do obnovy a fungují v rámci kontrolovaného systému. To je přesný opak představy, že lodní provoz čeká, až mu někdo pravidla teprve nastaví.

Pražská zkušenost ukazuje, že odpovědnost sektoru nemusí začínat až zákonem nebo vyhláškou. Může začít i dohodou uvnitř odvětví. V případě SPP už taková dohoda existuje: počet lodí neroste, starší plavidla mohou být nahrazována modernějšími a technologická obnova je financována ze soukromých prostředků. Právě v tom je hlavní výhoda současné pražské plavby. Modernizovat se dá i bez dotací, bez navyšování počtu lodí a bez opuštění řeky, která k Praze historicky patří.

Nejčtenější

Zloději jsou na elektrokola vybavená systémem Bosch krátcí

Komerční sdělení
eBike Lock promění telefon v digitální klíč. Bez ověření majitele zůstane...

Proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch? Od zámku pohonu až po označení v globální síti.

Nové zelené vlaky pro Ústecký kraj! Doprava ÚK zve na zkušební jízdy

Komerční sdělení
Přijďte se svézt novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje.

Už v pátek 12. června 2026 se budou moci cestující svézt zdarma novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Dva tyto vlaky začnou od 1. července jezdit na lince U1 z Děčína do...

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Jiří Korn

Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v...

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje,...

Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Komerční sdělení

Pro novou značku vozidel na českém trhu jsme nejdříve otevřeli flagship showroom v obchodním centru FORUM Nová Karolina. Po úspěšném uvedení BYD na trh jsme se rozhodli přesunout prodejnu na novou...

Modernizovat se dá i bez dotací

Komerční sdělení

Lodě křižující pražskou Vltavu se postupně obnovují ze soukromých investic, přibývá také strojů s plně elektrickým nebo hybridním pohonem. Díky samoregulaci Sdružení pražských plavidel přitom nové...

14. června 2026

Katastr, smlouvy i dotace. Co teď hlídat při prodeji nebo koupi nemovitosti?

RR20260611

Bezpečný prodej nemovitosti není jen o nalezení kupujícího. Rozhodují smlouvy, úschova, katastr, financování, správné předání i schopnost včas odhalit právní nebo technické riziko. Poslední články z...

13. června 2026  5:41

Fenomén ALUHOBBY: Stavebnice bez svařování pro kutily i profesionály

Komerční sdělení

Hliníkové profily jako variabilní stavebnice pro dospělé, jejíž montáž vás bude bavit a zvládne ji opravdu každý. Objevte systém montáže bez svařování a zjistěte, kde všude nachází uplatnění v...

12. června 2026

Želvák vyráží do ulic. Připomíná, že města nemusí patřit jen autům

Komerční sdělení
Želvák vyráží do ulic. Připomíná, že města nemusí patřit jen autům

Města dnes zahlcují auta, hluk a spěch. Veřejný prostor mizí pod parkovišti a z ulic se vytrácí pohoda. Projekt ZVOLNI ukazuje, že i malé změny v dopravě mohou přinést bezpečnější ulice, čistší...

12. června 2026

Dezinfekce a úklid bytu po zemřelém

Komerční sdělení
Dezinfekce a úklid bytu po zemřelém

Dezinfekce a úklid bytu po zemřelém vyžadují odborníky.

12. června 2026

Jak technologie využívající zelenou energii zvyšují hodnotu nemovitosti?

Komerční sdělení
Zdroj: Magnific.com

Fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo rekuperace dnes nepřinášejí pouze nižší náklady na provoz domácnosti. Stávají se významným faktorem, který ovlivňuje tržní cenu i atraktivitu nemovitosti při...

11. června 2026  11:46

Města a obce si rozdělily Skleněné popelnice za třídění odpadu

Komerční sdělení
Ceny předával náměstek hejtmana Tomáš Kirbs (vpravo)

Skleněné popelnice za rok 2025 mají své majitele. Letošní ročník krajské soutěže vyhrály obce Měděnec a Staré Křečany a města Loučná pod Klínovcem a Osek. Klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve...

11. června 2026

MASTERS OF ROCK otvírá v červenci svou již 22. kapitolu!

Komerční sdělení

22. ročník mezinárodního metalového festivalu, který se koná v areálu likérky R. Jelínek ve VIZOVICÍCH láká na fantastickou soupisku kapel! Letos přijíždí třeba HELLOWEEN, MARILYN MANSON, ARCH ENEMY,...

10. června 2026

Jak díky laseru Eagle vyrábí v RESTĚ nové stroje dvakrát rychleji?

Komerční sdělení
Jak díky laseru Eagle vyrábí v RESTĚ nové stroje dvakrát rychleji?

Výrobní firmy dnes řeší stejnou otázku: jak vyrobit víc, rychleji a s menší závislostí na ruční práci. Odpověď často neleží v jedné technologii, ale ve změně celého výrobního procesu. Rozhodující je...

10. června 2026

Skialpinismus a freeride: Na co si dát pozor při pohybu mimo sjezdovky

Komerční sdělení
Skialpinismus a freeride: Na co si dát pozor při pohybu mimo sjezdovky

Zasněžené vrcholky hor a nedotčený prašan lákají každoročně stále více nadšenců do volného terénu. Skialpinismus a freeride však nejsou jen o svobodě pohybu, ale také o vysoké míře osobní...

10. června 2026

Vše pro hobbíky i profesionály. Kraličák láká na novinky i nádhernou přírodu

Komerční sdělení
K cílovkám nejtišší lanovkou s výhledy na celé Jeseníky

V oblíbeném Areálu Kralický Sněžník se už naplno rozběhla letní sezona. Lidé si zde mohou tradičně užít malebnou přírodu, turistiku, bobovou dráhu, ale také cyklistické trasy. Kalendář akcí je opět...

9. června 2026

Léto na Lipně: nové atrakce, akce i pohoda u největšího jezera v Česku

Komerční sdělení
Léto na Lipně: nové atrakce, akce i pohoda u největšího jezera v Česku

Rodinný areál Lipno vstupuje do léta s novinkami, které potěší děti, cyklisty i milovníky výletů u vody. Čeká Vás kuličková dráha v Království lesa, nové Skill centrum, zázemí pro obytné vozy,...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.