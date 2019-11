Moderní technologie malých start-upů mění Česko

„Až sto tisíc tun jídla končí ročně v českých restauračních zařízení takzvaně v koši. Je to obrovské plýtvání a my se pokoušíme to změnit. Inspirací pro nás byl podobný projekt v Dánsku. Pomocí naší mobilní aplikace nabízí restaurace zájemcům zbylé jídlo s minimální slevou 30 procent. Podniku se tím vracejí náklady a často má z toho i menší zisk. Také zákazníci ušetří hodně peněz. I když jsme stále v počátcích, vždyť nejsme na trhu ani rok, nyní je do projektu zapojených více než 60 tisíc uživatelů a týká se téměř 300 podniků v Praze, Brně a Olomouci. Před vyhozením se nám už podařilo zachránit přes 20 tisíc porcí jídla,“ říkají Michaela Gregorová a Jakub Henni, kteří jsou zakladatelé a majitelé společnosti Nesnězeno, jež letos vyhrála soutěž Nastartujte se.

Druhé místo v ní získala firma Art Carbon, která se věnuje jedné z největších výzev současné doby – čistění pitných a odpadních vod. „V Česku, ale i ve světě existuje dlouho neřešený problém znečištění vodních zdrojů mikropolutanty. To jsou látky pocházející například ze zemědělství, zdravotnictví, ale také z kosmetiky a čisticích produktů. Jedná se o různé druhy pesticidů, herbicidů, fungicidů, léčiv, jejich metabolitů a dalších organických látek,“ říká Daniel Bouše, technický ředitel Art Carbon.

Jak se dají využít zejména u mladých lidí dnes tolik populární webové platformy, pak předvádí společnost Xflow.cz, která v Nastartujte se dostala ocenění za třetí místo. Pomocí jednoduché platformy dává firmám i studentům šanci se navzájem poznat na jiné úrovni a snaží se jim poskytnout zázemí k budování dlouhodobě trvajícího a loajálního pracovního vztahu již od středoškolského věku jednotlivého zájemce.

Za originální řešení problému v online marketingu pak dostali letošní E15 Cenu veřejnosti projektu Nastartujte se Martin Wild a Daniel Wild, zakladatelé společnosti Marketum.cz. I oni využívají nejmodernější technologie. „Narazili jsme na problém, že celý trh reklam je nepřehledný, složitě se vyjednávají ceny a hledají vhodné prostory pro reklamu. Proto jsme se rozhodli založit Marketum.cz, abychom všechny nabídky na webech, sociálních sítích včetně influencerů, ale třeba i v časopisech přidali na jedno,“ popisují svůj projekt bratři Wildové.

Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ambasador projektu „Svou cestou - Young Business“ a člen poroty celého grantu, pak popisuje význam podobných soutěží pro podnikání zejména mladých lidí: „Jsou velmi důležité a staly se již pevnou součástí prostředí mladých začínajících podnikatelů a start-ups. Výhra v soutěži může být pro řadu z nich podstatnou finanční vzpruhou a podporou, kterou neumějí či v konkrétní situaci nemohou sehnat v rámci rodiny, kamarádů, bank či jiných subjektů. Hlavní výhodou pro ně je možnost získat zpětnou vazbu na svůj produkt od lidí z byznysu, což často vede k lepšímu rozvoji firmy.“