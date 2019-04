Mobilní myčka vzv od STILL je pozitivní eko stopa v českém průmyslu

Proč mluvím o českém vynálezu? Protože mobilní myčka STILL vznikla u nás, v Česku. Za nápadem i realizací stojí česká pobočka firmy STILL, v čele s duchovním otcem projektu, panem Jiřím Eiglem. A z jakého důvodu jde o skutečně unikátní zařízení? Mobilní myčka vzv umožňuje ekologické mytí vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky (tedy v podstatě i osobního automobilu). A na zavolání za vámi dojede kamkoliv po České republice.

S hadicí a vapkou si nevystačíte

Ano, mnohdy se to tak dělá, ale není to dobré ani pro techniku ani pro životní prostředí. Životnost manipulační techniky a její bezproblémová funkčnost je přitom na pravidelném čištění a mytí závislá. I kdyby existovala slušná síť stacionárních myček, bylo by pro firmy drahé sem manipulační techniku přivážet a odvážet. Proto se mobilní myčka STILL stala fenoménem.

Mobilní myčka STILL přijede na zavolání

Zavoláte nebo se online objednáte a mobilní myčka manipulační techniky přijede přímo k vám do provozu. Vy přitom nebudete řešit žádnou odpadní vodu z mytí. To vše zvládne myčka STILL zcela sama a ekologicky.

Ekologické mytí je nadstavbou celého eko přístupu značky STILL

Značka STILL je s péčí o životní prostředí spojena v řadě směrů. Její podnikatelská činnost se v České republice dotýká oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vod i bezpečného nakládání s chemickými látkami. Tyto znalosti firma promítla i do svého speciálního produktu nebo spíše služby, kterou je mobilní myčka vzv a další manipulační techniky.

Ekofriendly mytí

Mobilní myčka STILL nabízí firmám komplexní zajištění mytí manipulační techniky, především vysokozdvižných vozíků, přímo v provozech a za dodržení nejpřísnějších ekologických zásad. Jak to, že je proces mytí stoprocentně ekologický? Zařízení mobilní myčky je totiž konstrukčně a technicky vyvinuto tak, aby se žádný odpad z mytí nedostal mimo implementovanou ČOV přímo v mobilní myčce. Ta zachytí veškeré pevné, ale i kapalné nečistoty, jež při mytí manipulační technicky vznikají, a vše se pročistí v rámci zabudované čističky odpadních vod. Systém obsahuje rekuperaci vody (uvnitř je čistička), netečou z něj žádné nečistoty.

Pevný i kapalný odpad zachycený ČOV v mobilní myčce je pak ekologicky zlikvidován externí firmou. Jelikož jde o odpady, které spadají do tzv. kategorie ADR (tedy látky a předměty, jejichž povaha a vlastnosti mohou při přepravě ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, zvířat, věcí nebo životního prostředí), je nutné zajistit jak speciální manipulaci a převoz, tak speciální likvidaci těchto odpadů. O to vše se stará STILL v rámci své komplexní služby mobilního mycího zařízení.

Služba s parametry třetího tisíciletí

Modernímu přístupu firem a podnikání třetího tisíciletí neodpovídá pouze celkový ekologický charakter služby. Dokonale je zajištěn i celý proces komunikace se zákazníky, a to od objednání služby, přes naplánování vhodného termínu až po finální realizaci a čisticí proces manipulační techniky. Servisní dispečeři zajistí vše s naprostou profesionalitou a za podpory moderního plánovacího ERP systému a sytému Tom-Tom, který eviduje přesné požadavky zákazníků na poptávané místo realizace služby, její rozsah i typ manipulační techniky, která se bude mýt.

Firma STILL přehledně zveřejňuje rovněž ceny služby mobilní myčky. Ta je odstupňována podle typu mytí, velikosti čištěného zařízení (v tunách) a od počtu kusů myté manipulační techniky v rámci jedné objednávky.

Konečně máte ve svém provozu i vy možnost mýt vysokozdvižné vozíky ekologicky a tak často, jak je zapotřebí. Neplýtváte navíc časem svých zaměstnanců a celý proces mytí snadno zabudujete do outsourcovaných firemních procesů.