Mobilní dezinfekční linka firmy STILL pomáhá v boji proti koronaviru

Jak dlouho koronavir přežije mimo tělo hostitele, se liší podle povrchu. Podle provedené studie z jedné americké laboratoře dokáže na měděném povrchu vydržet čtyři hodiny, na kartonu den, na plastu či oceli až tři dny.

Jediným řešením je pravidelná dezinfekce

Kdo tedy chce mít jistotu, že udělal maximum proti šíření viru, ten musí dezinfikovat. Postačí i ruční práce, ale jsou případy, kdy by ruční umývání bylo příliš náročné a trvalo dlouho. Právě tady přichází na řadu mobilní myčka od společnosti STILL. Původně byla vybudována k ekologickému čištění manipulační techniky, dnes však pomáhá například s důkladnou dezinfekcí nákupních košíků před nákupními centry. Dezinfikovat dokáže v podstatě cokoliv, co se vejde do 2 m výšky a 4 m šířky.

Mobilní myčka přijede kamkoliv

Mobilní myčka společnosti STILL byla vytvořena tak, aby mohla jezdit za zákazníky. Potřebuje prostor asi 25×6 m. Vodu ani elektřinu není potřeba poskytovat, myčka je z tohoto hlediska zcela soběstačná. Neprodukuje ani žádný odpad, má totiž zabudovanou vlastní čističku odpadních vod. Čistička dokáže obsluze sama nahlásit, když potřebuje odstranit znečištěnou vodu. O její ekologickou likvidaci se pak stará externí partner, který také dodává čerstvou čistou vodu. Mobilní myčka splňuje veškeré předpisy dle normy ADR o přepravě nebezpečných látek.

Na závěr je navíc zákazníkům vystaveno osvědčení o odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Rizika spojená se znečišťováním pitné vody jsou hlavním ekologickým tématem dneška, přestupky jsou tvrdě trestané. Pro mnohé firmy je tedy velkou úlevou, když se nemusí o odpady spojené s mytím techniky starat. Odvést tyto nečistoty do kanalizace totiž není správné a právě za takové nevhodné jednání hrozí postihy.

Mobilní myčka STILL je originální počin českých inženýrů

Mobilní myčka je skvělým důkazem toho, že v Česku stále máme šikovné ručičky. Jde o unikátní vynález českých inženýrů, který si nachází velké využití i v současné době pandemie. Kromě mytí znečištěných strojů se dá totiž velmi dobře využívat také k dezinfekci. Celková dezinfekce je potřebná pro nákupní košíky, ručně vedené vozíky, služební vozy, minibagry a jiné sdílené pracovní prostředky, jako je například manipulační technika.

Dezinfikovat je lepší preventivně

Pokud se ve firmě objeví nákaza nemocí COVID19, je na místě celou firmu zavřít a před návratem zaměstnanců vydezinfikovat veškeré prostory i stroje. Mobilní myčka v tom hodně pomůže, dezinfekci strojů zvládne mnohem rychleji, než by tomu bylo v případě ručního umývání. Kromě toho nemusíte uklízečky či personál vystavovat riziku, že se při dezinfikování dotknou kontaminovaného prostoru a nákazu si přenesou na sliznice.

Celková dezinfekce je však také vynikající prevencí. Lékaři stále tvrdí, že corona virus nemusí mít žádné příznaky. Silný organismus se s ním vyrovná, nakažený člověk ovšem může nákazu šířit dál. Proto je dezinfekce na místě i tehdy, když se ve firmě přímo neobjevil žádný nakažený.

Objednat si dezinfekci je snadné

Ceník čištění pomocí mobilní myčky se dá dohledat na webu STILL, nicméně jsou v něm uvedené pouze ceny za čištění vozíků. V současné nestandardní situaci je tedy lepší zvednout telefon a sdělit požadavky. Každý zákazník předem ví, kolik ho bude dezinfekce stát. Společnost STILL sídlí v Praze, ale jezdí po celé republice. Momentálně je však poměrně vytížená, takže je lepší objednat se s předstihem.