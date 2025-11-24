Mladí přistupují k financím jinak než jejich rodiče. Ale nikoli hůř

Průzkum realizovaný ve třetím čtvrtletí letošního roku na tisícovém vzorku respondentů prozradil, že rozdíl mezi generacemi není jen o věku, ale také o preferencích, návycích a nástrojích, které každá skupina využívá. Generace Z přináší do trhu dynamiku a poptávku po digitálních, vzdělávacích a flexibilních řešeních. Starší generace stále představuje silný segment s potřebou stability a osvědčených produktů.
X versus Z
Průzkum srovnával generace označované jako Z a X, tedy skupinu, jíž je dnes 18 až 30 let a generaci jejích rodičů. Vyplynuly z něj zásadní rozdíly v přístupu k bydlení, spoření, investování a životním hodnotám. Generace Z silně cílí na vlastnictví nemovitosti, častěji využívá moderní digitální služby pro správu peněz a více inklinuje k aktivnímu sledování finančních témat. Starší generace zase klade větší důraz na dlouhodobou stabilitu a tradiční kanály zabezpečení, jako je důchodové spoření a konzervativnější produkty.
Rozdíl je i ve vztahu k vlastnění nemovitosti. Pro mladé je vlastnictví nemovitosti výrazně důležitější než pro starší generaci. Přesto velká část mladých vnímá pořízení vlastního bydlení v současné situaci jako obtížné. Ale zároveň polovina mladých plánuje bydlet ve vlastním do pěti let. U části mladých hraje roli i podpora rodiny při financování, přičemž pomoc blízkých je jedním z nástrojů, jak plán uskutečnit.
Spoří, nebo si užívají?
Možná to leckoho překvapí, ale mladí spoří pravidelně, i když průměrné částky bývají nižší než u starších respondentů. Pro obě skupiny je finanční rezerva důležitou věcí. Mladí navíc zdůrazňují důležitost kontroly nad vlastními financemi a význam pasivního příjmu.
Průzkum odhalil i zajímavou tendenci: mezi mladými se formuje segment vyspělých investorů. To jsou lidé, kteří pravidelně spoří víc, sledují finance a používají moderní nástroje. Souvisí to i s tím, že mladí častěji využívají online platforem a moderních aplikací pro správu investic a vůbec se aktivně zajímají jak o svět financí a investic, tak i o technologické trendy. I proto Generace Z uvádí širší spektrum svých investic: akcie, ETF, kryptoměny, podílové fondy. Tyto investice se vyznačují odlišnou mírou výnosu a proměnlivosti a v kombinaci s odborným řízením mohou být součástí vyváženého portfolia.
O financích přemýšlejí
Mladí častěji sledují odborný obsah online a využívají digitální zdroje včetně nástrojů umělé inteligence. Nezanedbatelná část dotázaných také oceňuje možnost ověřit si své kroky u profesionála.
Příslušníci Generace Z častěji sní o vysoké životní úrovni a někteří dávají přednost vyšším příjmům i za cenu méně uspokojivé práce. Naproti tomu Generace X preferuje spíše rovnováhu a stabilitu.
Ale v žádném případě není možné považovat Generaci Z za homogenní skupinu. Průzkum u ní odhalil dvě výrazně odlišné skupiny — ambiciózní, kteří aktivně investují, plánují vlastní bydlení a investují výraznější částky, a nejisté, kteří mají nižší příjmy, méně vlastního majetku a opatrněji plánují budoucnost.