Mládež a četba. Je opravdu takový problém donutit děti pravidelně číst

Problémem ale je, že si jenom málo lidí pokládá otázku, proč tomu tak je. Sami jsme totiž četbě příliš neholdovali a známe důvody, proč nás například školní četba nikdy příliš neoslovila, leč jsme klasickou četbu měli vždy rádi.

Najděte dítěti to, co ho opravdu baví

Dnešní knižní databáze obsahuje snad i miliony děl různých žánrů, sub žánrů i samostatných autorů. Přitom se ale děti musí už dlouhodobě v povinné četbě zaměřovat na poměrně dost úzký okruh knih. A přiznejme si, když sami prohlédneme výběr knih pro povinnou četbu, tak bychom sami měli problém si vybrat, co opravdu chceme přečíst. Ve všech ohledech je tak problém dostat dítě k povinné četbě. Ta domácí ale pochopitelně může být zásadně odlišná!

Odrazování zbytečným nátlakem

Mnozí rodiče pak ve světle obav o to, aby dítě neprocházelo problémy způsobenými nedostatkem četby volí i velice razantní opatření. Jsou schopni děti dlouhodobě omezovat na zálibách jen proto, aby je připoutali ke knize. A opět s tím, že nejoblíbenější knihy vymění pouze za četbu z povinné literatury, která není záživná. Hlavním problémem ale je, že dítě leč to samo nemusí chtít, si jako obranný mechanismus automaticky vypěstuje averzi ke čtení, čímž ztíží vaše snahy do budoucnosti.

Začínejte od zfilmované četby

Zfilmovaná četba je velice specifická tím, že se jenom málokdy na plátna dostanou romány a příběhy, které se netěší úspěchu čtenářů. Mezi nejlépe hodnocené knihy přitom patří velké množství hrdinů, které děti doslova milují. A to jak dívky, tak i chlapci. Proto kombinuje to, že děti mohou koukat na zfilmované příběhy, a přitom mohou rozšiřovat povědomí o postavách, světě a událostech o další věci z knížek. Navíc pro děti bude díky vizualizaci z filmového zpracování mnohem jednodušší se do děje vnořit a o to více si ho užívat.