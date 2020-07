Microsoft si vybral Platon Finance do svého technologického inkubátoru

Fintech firma byla založena jako jedna z prvních na tomto poli v našich krajích vizionáři Danielem a Julií Tannerovými. Mezi největší dosavadní úspěchy Platon Finance patří unikátní spojení nejmodernějších technologií se zázemím tradičních partnerů.

„Microsoft si vybral naši firmu do svého inkubátoru, což beru jako potvrzení toho, že jdeme správným směrem. Věřím, že přinášíme na trh něco, co tady ještě není a co celé prostředí výrazným způsobem posune k tomu, aby se kryptoměny staly zcela běžnou součástí života všech lidí,“ říká Daniel Tanner, CEO Platon Finance.

„Pro Microsoft vždy byla a je klíčová spolupráce s partnery. Program Microsoft for Startups je zaměřen na startupy s vysokým potenciálem partnerství a růstu. Platon Finance přináší na trh inovativní pohled a jsem rád, že prostřednictvím Microsoft for Startups a vyspělých cloudových technologií Microsoft tuto společnost podpoříme v jejím růstu,“ říká Filip Řehořík, CEE Startup Team Leader ve společnosti Microsoft.

Mezi nejvýznamnější partnery Platon Finance patří například světový lídr v internetovém zabezpečení Symantec nebo společnost Anderson – špička v oblasti pojištění. Kryptoměna PlatonCoin se od května obchoduje na jedné z největších asijských burz DigiFinex v Singapuru, nebo na velmi populární evropské burze Coinsbit. „Aktuálně je celková kapitalizace Platon Coinu více jak tři miliardy korun, díky čemuž se zařadíme mezi 150 největších kryptoměn na světě,“ oznamuje Daniel Tanner. Denní objem obchodování s Platon Coinem dosahuje hodnoty více jak 10 miliónů korun. „Naše aktuální ROI (return of investments – roční návratnost investice) dosahuje 172% a věřím, že ještě více poroste, protože jsme uzavřeli partnerství se směnárnou Changelly, která patří mezi tři největší směnárny na světě s licencí pro 143 zemí světa. A také chystáme vstup na burzu HITBTC, což je jedna z největší a nejstarších kryptoburz na světě,“ spokojeně konstatuje Daniel Tanner. Dalším klíčovým produktem společnosti je pojištěná digitální peněženka. Její majitel při případném zcizení uložených prostředků tak nepřijde o své investice. Mezi tváře značky patří například zápasník UFC Makhmud Muradov nebo hvězdy MMA soutěže Oktagon Gábor Borárosz.

Spolupráce Platon Finance a Microsoftu zaujala i řadu zahraničních médií jako USTODAY, Fox News nebo Market Watch – odkaz na článek zde.

Na svém blogu pak na projekt Platon Life od společnosti Platon Finance odkazuje i Harvardova univerzita – odkaz na blog zde.