MBA se u nás objevilo před 30 lety. Jak studium vypadá dnes?

7:00 , aktualizováno 7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Studium MBA (z anglického Master of Business Administration) se začalo objevovat ve 20. letech minulého století. Do českého prostředí se dostalo až na začátku devadesátých let. Volí si ho hodně vytížení lidé - manažeři, podnikatelé nebo zaměstnaní na plný úvazek.