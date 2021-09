Máte gastro podnik? Získejte tuto zásadní výhodu před konkurencí

Chcete v gastru opravdu vydělávat? V tom případě nabídněte zákazníkům přesně to, co chtějí: objednávky online, bezkontaktní platby a rychlou obsluhu. Je to snadnější, než si myslíte. Stačí využít nejsilnější zbraň moderní doby - digitalizaci. Pokladní systém Dotykačka zvládne mnohem víc, než čekáte.