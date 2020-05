Postup likvidace firmy je odlišný v závislosti na tom, o jakou společnost se jedná. Jiný bude u likvidace společnosti s ručením omezeným, jiný v případě akciové společnosti, spolku či nadace. Obecně lze říci, že likvidace samotná začíná zrušením společnosti, která může být dobrovolná, kdy společníci dohodou, nebo rozhodnutím valné hromady (v případě jednočlenné společnosti rozhodnutím jediného společníka), rozhodnou o zrušení společnosti. K jejímu zrušení se vždy vyžaduje notářský zápis. Nedobrovolná likvidace pak nastává v případě nařízené likvidace soudem v zákonem stanovených případech.

Vstoupí-li společnost do likvidace, zapíše se tato skutečnost do obchodního rejstříku a po dobu likvidace používá společnost svůj název spolu s dodatkem „v likvidaci“. Při vstupu do likvidace je jmenován likvidátor. Statutární orgán předá likvidátorovi předávacím protokolem veškerá aktiva včetně práv, povinností a závazků, mimo jiné: personální agendu, mimořádnou účetní uzávěrku ke dni vstupu do likvidace, inventurní soupis, soupis aktiv, obchodní agendu (uzavřené obchodní smlouvy), právní agendu (žaloby, výkony rozhodnutí apod.), případně další agendu. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem věřitelům a uveřejní oznámení v obchodním věstníku.



Pokud v průběhu likvidace likvidátor zjistí, že je společnost předlužená, podá insolvenční návrh, jinak likvidátor činí všechny kroky k tomu, aby zpeněžil likvidační podstatu.



Po ukončení likvidace vystaví likvidátor konečnou zprávu o jejím průběhu, v níž uvede, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, popř. navrhne způsob naložení s likvidačním zůstatkem. K témuž dni sestaví účetní uzávěrku. Zprávu spolu s účetní uzávěrkou a návrhem použití likvidačního zůstatku předává valné hromadě, popř. jednatelům společnosti či soudu.





Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím. Likvidátor pak do 30 dnů podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. K výmazu se dokládají i účetní dokumenty, které má společnost povinnost zveřejnit ve sbírce listin, souhlas finančního úřadu s výmazem a dokumenty osvědčující zveřejnění oznámení o likvidaci v obchodním věstníku.



Výmazem z obchodního rejstříku pak obchodní společnost zaniká

V případě, že si nejste jisti, jak v případě likvidace společnosti postupovat, můžete se obrátit na renomovanou společnost, která vám s průběhem likvidace poradí, zajistí likvidátora a následně i výmaz společnosti z obchodního rejstříku tak, aby celý proces likvidace proběhl hladce a bez problémů. Více informací o profesionální službě likvidace a zrušení firmy naleznete zde.