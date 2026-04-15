Lídři českého platebního trhu. To jsou vítězové Visa Awards 2025

Komerční sdělení
Společnost Visa i letos ocenila klíčové hráče českého bankovního a platebního trhu. Ocenění Visa Awards 2025 putovala bankám a partnerům, kteří v uplynulém roce nejvýrazněji přispěli k rozvoji digitálních plateb a inovací. Výsledky potvrzují, že Česko patří v digitálním placení ke špičce.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zástupci Visa a vítězové Visa Awards 2025 | foto: VISACZ s.r.o.

Slavnostní večer Visa Awards 2025 se letos uskutečnil v pražské galerii Signal Space, která je známá propojením technologií, umění a digitálních inovací. Letošní ročník se nesl v retrofuturistickém duchu, jako průvodce ideálním světem budoucnosti plateb.

Technologický pokrok už dnes totiž formuje každodenní finanční návyky Čechů. Digitálně chce platit už většina Čechů (84 %), devět z deseti lidí (91 %) považuje platbu kartou za nejrychlejší způsob placení a více než polovina Čechů by dokonce podpořila povinné přijímání digitálních plateb (54 %)*. Visa proto letos ocenila ve třinácti kategoriích ty, kteří nejlépe rozvíjejí digitální placení, přicházejí s inovacemi a dlouhodobě posouvají celý trh vpřed.

Vítězové Visa Awards 2025
#1 IssuerRaiffeisenbank
#1 AcquirerGlobal Payments
#1 New CardsFio banka
#1 Sustainable bankKomerční banka
#1 InnovationsmBank
#1 Digital propositionČeská spořitelna
#1 Leader in Payment SystemsDaniela Pešková (Česká spořitelna)
#1 PremiumMONETA Money Bank
#1 Business propositionČeská spořitelna
#1 Bank BranchKomerční banka
#1 Visa as a ServicePartners Banka
#1 Money MovementČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank
#1 New Flowswflow

Visa Awards dlouhodobě ukazují, jak rychle se český platební trh posouvá dopředu. Vidíme, že inovace už nejsou jen o technologii samotné, ale hlavně o tom, jak zjednodušit a zpříjemnit každodenní život klientům. A právě to naši partneři dělají skvěle,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

Ocenění za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa, #1 Issuer, letos získala Raiffeisenbank, zatímco v kategorii #1 Acquirer uspěla společnost Global Payments za nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí provedených kartami Visa. Fio banka potvrdila svou dynamiku v meziročním růstu nových karet Visa a zvítězila v kategorii #1 New Cards.

Výraznou stopu zanechala také Komerční banka, která si odnesla hned dvě ocenění. První za udržitelnost v kategorii #1 Sustainable Bank a druhou v kategorii #1 Bank Branch za nejlepší kamennou bankovní pobočku. V kategorii #1 Innovations dominovala díky inovacím v nositelné elektronice mBank, která patří mezi digitální lídry na českém trhu.

Silné zastoupení měla i Česká spořitelna. Vedle vítězství za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení v kategorii #1 Digital Proposition si odnesla i výhru v kategorii #1 Business Proposition za nejlepší řešení pro firemní klienty.

Lidé za změnou

Visa Awards tradičně neoceňují jen instituce, ale i konkrétní osobnosti, které stojí za rozvojem celého odvětví. Titul #1 Leader in Payment Systems získala Daniela Pešková z České spořitelny za svůj přínos v oblasti rozvoje platebních systémů.

Za každou inovací stojí konkrétní lidé. Týmy, které hledají cesty, jak zrychlit platby, zjednodušit uživatelské rozhraní nebo zvýšit bezpečnost transakcí v každodenních situacích. Jejich schopnost přenést inovace do praxe je důvod, proč Česko patří mezi nejpokročilejší platební trhy v Evropě,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

Nové platební scénáře i spolupráce napříč trhem

Vedle tradičních kategorií Visa ocenila i projekty, které reagují na proměňující se potřeby trhu. Ocenění za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, #1 Visa as a Service, získala Partners Banka. A společnost wflow vyhrála v kategorii #1 New Flows za rozšíření plateb Visa do nových oblastí a kanálů.

Vítězné místo v kategorii #1 Money Movement si letos za projekt sdílených vkladomatů rozdělily ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Zazářila i MONETA Money Bank, která si odnesla ocenění v kategorii #1 Premium za největší podíl prémiových karet ve svém Visa portfoliu.

Ocenění The Visionary od autorů Tomáše Rachunka a Ondřeje Lalaka pracuje s motivem hledí jako symbolem pohledu do budoucnosti. Design vychází z inspirace technologickým pokrokem a vizemi minulého století, které formovaly představy o budoucím světě.

*Instant Research agentury Ipsos v září roku 2025 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let o celkové velikosti 1 000 respondentů.

Lídři českého platebního trhu. To jsou vítězové Visa Awards 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.