Lídři českého platebního trhu. To jsou vítězové Visa Awards 2025

Slavnostní večer Visa Awards 2025 se letos uskutečnil v pražské galerii Signal Space, která je známá propojením technologií, umění a digitálních inovací. Letošní ročník se nesl v retrofuturistickém duchu, jako průvodce ideálním světem budoucnosti plateb.
Technologický pokrok už dnes totiž formuje každodenní finanční návyky Čechů. Digitálně chce platit už většina Čechů (84 %), devět z deseti lidí (91 %) považuje platbu kartou za nejrychlejší způsob placení a více než polovina Čechů by dokonce podpořila povinné přijímání digitálních plateb (54 %)*. Visa proto letos ocenila ve třinácti kategoriích ty, kteří nejlépe rozvíjejí digitální placení, přicházejí s inovacemi a dlouhodobě posouvají celý trh vpřed.
|Vítězové Visa Awards 2025
|#1 Issuer
|Raiffeisenbank
|#1 Acquirer
|Global Payments
|#1 New Cards
|Fio banka
|#1 Sustainable bank
|Komerční banka
|#1 Innovations
|mBank
|#1 Digital proposition
|Česká spořitelna
|#1 Leader in Payment Systems
|Daniela Pešková (Česká spořitelna)
|#1 Premium
|MONETA Money Bank
|#1 Business proposition
|Česká spořitelna
|#1 Bank Branch
|Komerční banka
|#1 Visa as a Service
|Partners Banka
|#1 Money Movement
|ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank
|#1 New Flows
|wflow
„Visa Awards dlouhodobě ukazují, jak rychle se český platební trh posouvá dopředu. Vidíme, že inovace už nejsou jen o technologii samotné, ale hlavně o tom, jak zjednodušit a zpříjemnit každodenní život klientům. A právě to naši partneři dělají skvěle,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.
Ocenění za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa, #1 Issuer, letos získala Raiffeisenbank, zatímco v kategorii #1 Acquirer uspěla společnost Global Payments za nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí provedených kartami Visa. Fio banka potvrdila svou dynamiku v meziročním růstu nových karet Visa a zvítězila v kategorii #1 New Cards.
Výraznou stopu zanechala také Komerční banka, která si odnesla hned dvě ocenění. První za udržitelnost v kategorii #1 Sustainable Bank a druhou v kategorii #1 Bank Branch za nejlepší kamennou bankovní pobočku. V kategorii #1 Innovations dominovala díky inovacím v nositelné elektronice mBank, která patří mezi digitální lídry na českém trhu.
Silné zastoupení měla i Česká spořitelna. Vedle vítězství za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení v kategorii #1 Digital Proposition si odnesla i výhru v kategorii #1 Business Proposition za nejlepší řešení pro firemní klienty.
Lidé za změnou
Visa Awards tradičně neoceňují jen instituce, ale i konkrétní osobnosti, které stojí za rozvojem celého odvětví. Titul #1 Leader in Payment Systems získala Daniela Pešková z České spořitelny za svůj přínos v oblasti rozvoje platebních systémů.
„Za každou inovací stojí konkrétní lidé. Týmy, které hledají cesty, jak zrychlit platby, zjednodušit uživatelské rozhraní nebo zvýšit bezpečnost transakcí v každodenních situacích. Jejich schopnost přenést inovace do praxe je důvod, proč Česko patří mezi nejpokročilejší platební trhy v Evropě,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Nové platební scénáře i spolupráce napříč trhem
Vedle tradičních kategorií Visa ocenila i projekty, které reagují na proměňující se potřeby trhu. Ocenění za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, #1 Visa as a Service, získala Partners Banka. A společnost wflow vyhrála v kategorii #1 New Flows za rozšíření plateb Visa do nových oblastí a kanálů.
Vítězné místo v kategorii #1 Money Movement si letos za projekt sdílených vkladomatů rozdělily ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Zazářila i MONETA Money Bank, která si odnesla ocenění v kategorii #1 Premium za největší podíl prémiových karet ve svém Visa portfoliu.
Ocenění The Visionary od autorů Tomáše Rachunka a Ondřeje Lalaka pracuje s motivem hledí jako symbolem pohledu do budoucnosti. Design vychází z inspirace technologickým pokrokem a vizemi minulého století, které formovaly představy o budoucím světě.
*Instant Research agentury Ipsos v září roku 2025 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let o celkové velikosti 1 000 respondentů.