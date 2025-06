Letos v létě si můžete dopřát víc | foto: Československá obchodní banka, a.s.

Každá cesta začíná rozhodnutím. Ať už míříte na ledovec nebo do Paříže za uměním, jedno mají tyto cesty společné: když víte, že je o vás dobře postaráno, můžete se naplno soustředit na to, co je pro vás v tu chvíli důležité. Ester Ledecká, trojnásobná olympijská vítězka a ambasadorka ČSOB Premium, dobře ví, že úspěch není jen o talentu. Je také o každodenní disciplíně, správných volbách – a taky o tom, že máte parťáky, díky kterým věci zbytečně neřešíte.

„Pro mě je důležité vědět, že se můžu spolehnout. V tréninku, v závodě, ale i na cestách. ČSOB Premium mi dává svobodu plánovat, poznávat i odpočívat bez stresu. A to je při mém tempu k nezaplacení,“ říká Ester Ledecká.

Zažijte prémiový pocit už při plánování dovolené

Jednou z výhod, které Ester využívá, je exkluzivní sleva až 10 % na Booking.com. Díky kreditní kartě Mastercard od ČSOB Premium se jí otvírají dveře k výhodnějšímu ubytování nebo zážitkům po celém světě – ať už se rozhodne pro horskou chatu, městský boutique hotel nebo klidnou vilu u moře.

Držitelé kreditní karty Mastercard od ČSOB Premium mají totiž přístup do speciální sekce na Booking.com, kde automaticky získají slevu až 10 % z ceny ubytování, a to i nad rámec Genius slev. Stačí se přihlásit do aplikace přes unikátní link a sleva se už automaticky vrací jako cashback na účet na Booking.com. Ten můžete využít při platbě za další ideální ubytování, ale také při plánování dalších částí cesty – od zapůjčení auta přes letenky až po zážitky a vstupy na místní atrakce.

Můžete si dopřát víc. S cashbackem za útratu v restauracích

V průběhu letošního léta však může být cestování ještě komfortnější. Za platby v zahraničních restauracích i barech dostanete totiž v červenci i v srpnu zpět 5 % z každé útraty zaplacené prémiovou kartou od ČSOB. A je jedno, jestli to bude Visa nebo Mastercard. Ušetříte, ať už jdete na romantickou večeři, zastavíte u dálnice na rychlé jídlo nebo si vychutnáte lokální vyhlášenou kávu. Už jen stačí si vybrat, kam cesta povede a jaký zážitek bude tentokrát na prvním místě.

Soustřeďte se na své disciplíny, a ostatní nechte na nás

Celý systém výhod funguje automaticky – bez nutnosti hlídat kódy nebo podmínky. Ušetřit tak lze nejen značnou část cestovního rozpočtu, ale také drahocenný čas. „Každý den je závod – někdy o čas, někdy o zážitky, někdy sami se sebou. A právě proto mě baví, že mám partnera, který drží krok s mým životním tempem. U ČSOB Premium vím, že ať už mě cesta zavede kamkoli, budu mít za zády silné zázemí,“ uzavírá Ester Ledecká.