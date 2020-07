Letní kurzy němčiny pro mládež? Nejlépe v Německu nebo Rakousku

Anglicky dnes už umí téměř každý. Znát jeden cizí jazyk ale nestačí. Němčina je ve střední Evropě hned po angličtině druhý nejdůležitější jazyk. Německé, rakouské a švýcarské firmy u nás masivně investovaly, znalost němčiny se tak rozhodně každému vyplatí. Děti by se tento jazyk měly učit už na základní škole, jen na angličtinu se nelze spoléhat.

Německy mluvící země patří ve všech ohledech mezi nejvyspělejší, takže Německo nebo Rakousko je ideální volba pro všechny, kteří touží získat odborné pracovní zkušenosti nebo studovat v zahraničí.

Intenzivní letní kurzy ve Vídni

Německy se nejlépe naučíte přímo v německy mluvící zemi, kde tento jazyk uslyšíte ze všech stran. Věděli jste, že byla Vídeň už podesáté po sobě zvolena městem, kde se žije nejlépe na světě?

Studenti od 16 do 19 let mohou poznat krásy Vídně a zdokonalit svou němčinu ve škole Actilingua, kde na ně čeká 20 nebo 30 lekcí jazyka týdně a bohatý program pro volný čas. Ubytování nabízí přímo školní rezidence, kde najdete také restauraci. Škola Actilingua se těší výborné pověsti, má pestrý mezinárodní mix studentů a kvalifikované učitele. Kurzy němčiny pro mládež zde probíhají až do konce srpna.

Kurzy němčiny pro mládež ve Frankfurtu

Další atraktivní lokalitou je Frankfurt, kde škola Sprachcaffe nabízí kurzy pro mládež od 15 do 21 let. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách nebo ve školní rezidenci. Těšit se můžete na bohatý program pro volný čas.

Sprachcaffe Frankfurt sídlí v nejstarší, nejkrásnější a velmi elegantní čtvrti města, ze které se pěšky dostanete za 10 minut do centra. Pyšní se moderně vybavenými třídami, klubovnou, příruční knihovnou a koutkem s občerstvením.

Naučte se německy v historickém městečku Lindau

Více klidu na studium pro děti od 14 do 17 let nabízí nádherné bavorské historické městečko Lindau, které leží na jihu Německa poblíž švýcarských a rakouských hranic. Poznejte krásnou okolní přírodu a vychutnejte si příjemnou atmosféru malého města Lindau, jehož historické centrum leží na ostrově v Bodamském jezeře.

