Letní kurzy angličtiny pro mládež lákají na krásy Malty

Spojte příjemné s užitečným a nezmeškejte léto na Maltě! Tamější školy nabízejí bohatý program pro volný čas a ubytování nejen v rodinách, ale i ve školních rezidencích. Navíc se létá z Prahy přímo!

Sprachcaffe Malta v St. Julians

Mezi oblíbené školy na Maltě patří Sprachcaffe, jediná zdejší kampusová škola, která má ve svém areálu navíc největší bazén na ostrově. Nabízí kurzy pro mládež ve věku od 16 do 19 let s 20 nebo 30 lekcemi týdně.

Sprachcaffe Malta nabízí i kurzy pro mladé dospělé – od 18 let, průměrný věk studentů je 23 let. Škola má v areálu desítky apartmánů pro studenty, vlastní restauraci a od pláže je vzdálená 500 metrů. Je skvěle vybavená a má bohatý program pro volný čas. Nachází se v St. Julians, rušné části Malty se spoustou obchodů, restaurací, kaváren a kin.

BELS Malta v St. Paul´s Bay

Pokud byste si přáli, aby vaše dítě studovalo v klidnější lokalitě, tou pravou volbou je malá rodinná škola BELS v St. Paul´s Bay, která sídlí v centru malebného městečka St. Paul´s Bay blízko moře. Nabízí kurzy pro děti ve věku od 10 do 16 let a od 16 do 17 let.

Na studenty čeká bohatý volnočasový program, herní a sportovní večery, barbecue na pláži, večerní plavání, výlety nebo návštěva vodního parku i National Aquarium.

Letní kurzy angličtiny pro mládež se specialisty

Letní kurzy angličtiny pro mládež na Maltě nabízí CK INTACT, která je zde pro vás již 30. sezónu. Na studium jazyků v zahraničí se specializuje a má řadu zkušeností. Vždyť také na našem trhu nabízí nejširší nabídku jazykových kurzů v zahraničí.

Více informací najdete na www.intact.cz.