Láska, svoboda nebo upřímnost - po Česku se šíří vlna ctností

Když se současnost potká s barokní inspirací

Už na uměleckých studiích se zaměřovala na grafiku a knižní vazbu, a toto téma ji provází dodnes. Když Moniku Klouzovou oslovily Papírny Brno s nabídkou připravit novou limitovanou edici prémiových sešitů a zápisníků s tématem ctností, s radostí se pustila do spolupráce. Zkušeností s užitým designem už nasbírala spoustu, a ač dává při spolupráci vždy na svého klienta, do finálních návrhů vždy promítne i kousek sebe. Zeptali jsme se, co ze sebe vtiskla právě do ctnostné limitky.

Ctnosti, to může být pro mnoho lidí velmi abstraktní záležitost. Vaším úkolem bylo přenést je do hmotného světa. Co vás na nabídce Papíren Brno zaujalo, že jste na ni kývla?

Mou osobní filozofií je přijímat zajímavé výzvy a otisknout do každé nové práce kus sebe sama tak, abych se za výsledek nestyděla. Celá limitka je zaměřená na lidské ctnosti, i proto v sobě nese mnoho pěkných odkazů. Snaží se působit na každého z nás laskavě, svěže a současně. A právě ten pozitivní rozměr mě zaujal a zároveň byl pro celou spolupráci velmi typický.

Jaké jsou vaše podmínky, abyste se vůbec do podobné práce na zakázku pustila?

V první řadě jde o navázání jakéhosi vzájemného souznění se zákazníkem a naslouchání při zadávání zakázky. Pakliže jsme naladěni na stejné vlně, je příjemné se pustit bez obtíží do práce. Konkrétně Papírny Brno mi v mnoha ohledech dávají, co se týče nápadu a fantazie, volnou ruku, a to je naprosto skvělé!

Kterými dalšími projekty užitého designu byste se ráda pochlubila?

Asi nemám žádný konkrétní projekt, kterým bych se chtěla vyloženě chlubit. Vždycky jde o nalezení synergie mezi zadáním od klienta a mými představami a invencí. Což dává smysl, protože výsledné návrhy mají často sloužit jako propagační předměty, které se musí odlišit a zároveň reflektovat klienta. To spektrum bylo ale široké a jako první mě asi napadá kompletní kolekce grafického designu pro jedno divadlo, kompletní merch.

Jak velkou roli při rozhodování hraje ego, kdy víte, že vaše dílo budou denně třímat v rukou tisíce a desetitisíce lidí?

Popravdě je pro mě zásadní, aby vytvořená kolekce dávala smysl a splnila všechny představy a požadavky zadavatele. Pro ego tam není prostor.

Cítila jste se při tvorbě dostatečně svobodná, anebo jste naopak čelila velmi konkrétní představě a daným výrobním možnostem?

U jiných zadavatelů bývá jasně daný projekt, kdy není možné měnit koncept, a tak si velice vážím důvěry, kterou do mě Papírny Brno vložily. Daly mi volnou ruku a mohla jsem popustit uzdu fantazii. Je to příjemné a doufám, že je i v budoucnu budu moci mile překvapovat. O výrobních možnostech jsem samozřejmě jednala i s technoložkou papíren. Chtěla jsem, aby výrobky s tématem ctností působily jako pohlazení po duši. Nejen obrazně, ten pocit jsem chtěla doslova přenést na papír. A jsem vděčná, že jsme společně našly materiál, který v rukou působí přirozeně, příjemně a měkce, přitom nabízí dostatek jasných barev a zvládá i ražbu.

Nová limitka je vlastně typickou ukázkou užitého designu. Co je podle vás pro tento typ spoluprací nejtypičtější a co vás na těchto spolupracích láká?

Užitý design je naší každodenní součástí. Takový diář nebo blok, který nosíme v batohu, kabelce nebo pracovní tašce bereme do rukou den za dnem. Podle mě je báječné podílet se na návrzích a limitkách, protože se v nich snoubí praktičnost obsahu a funkce, ale i subjektivní výběr zakoupené věci. V limitkách musí mít zákazník možnost širšího výběru v barevnostech, materiálech, ale i funkčnosti podle účelu. Tohle všechno je pro grafika velkou výzvou.

Ctnosti, které jste měla pro Paper Factory zpracovat, vybrali přímo zákazníci, budoucí uživatelé produktu. Nebylo to pro vás jako tvůrkyni svazující?

Naopak, bylo to obohacující. Prvotní nápad kolekce o ctnostech byl mnohem rozsáhlejší, a právě díky zpětné vazbě zákazníků víme, co si opravdu přejí, což nás posunulo mnohem dál. Když jsme s Petrou Rohovskou z Papíren Brno vymýšlely podobu limitky, sama mě trochu nasměrovala k aktuálním papírenským trendům, kterých bych se mohla chytnout. Zároveň existuje zákaznický průzkum, který ctnosti jako lásku, naději, fantazii a další řadí mezi ty, které jsou pro dnešní společnost důležité napříč generacemi. A přitom mi došlo, že se už v baroku Matyáš Bernard Braun ctnostmi a pozitivními hodnotami zabýval.

Které ctnosti v limitce podle vás scházejí?

Určitě by se našlo více různých ctností, které pokládáme v životě za důležité. Každý to má nastavené trochu jinak. Ovšem když se poohlédneme zpět do období baroka, ve kterém vytvořil významný sochař Braun svou alegorickou řadu soch „Ctností a Neřestí“, uvědomíme si, že některé z ctností pokládá za důležité i dnešní společnost. To je jedna z mých inspirací.

V čem konkrétně vás Braunova alegorie inspirovala?

Už od dětství jsem jezdila okolo hospitálu Kuks ve východních Čechách. Všímala jsem si tamního genia loci i známé Braunovy alegorie. Celý tamní areál je podle mě úžasnou památkou se vším všudy a já ji chtěla ctnostnou limitkou trochu připomenout široké veřejnosti z dalších koutů naší republiky.

Jak vlastně nad tvůrčím procesem přemýšlíte, jak postupujete?

Když začínám přemýšlet, jak téma uchopit a vytvořit funkční produkt, píšu si bodově do diáře, co všechno bych chtěla produktem vyjádřit. Jakmile jsme se s Petrou začaly bavit, že by limitka mohla být zacílena například na lásku, první, co mi blesklo hlavou, byly výrobky velmi podobné těm, které si lidé nakonec mohou koupit. Samozřejmě jsem si pak zkoušela ještě jiné varianty, ale nakonec jsem se vrátila k prvotní koncepci. I proto, že si z kolekce každý, mladý i senior, může vybrat slůvko a ctnost, jež je mu nejbližší.

Jakou symboliku jste zamýšlela použitými barvami a fonty?

Červená barva pro lásku byla od počátku jasná. Další barevnost, podobně jako fonty, jsou spíše pocitovou záležitostí, kdy jsem trochu sledovala aktuální trendy.

Budu trošku rýpavá, ale ty Braunovy sochy jsou sice impozantní, ale barevně šedé a nudné. Jak jste se dostala k pastelovým barvám?

Když si vybavíte vrcholné baroko a jeho motivy, které ztvárňoval i Braun, zjistíte, že jsou dodnes aktuální. Tehdejší umění pracovalo s tématem nadčasovosti ctností. A ctnosti stále žijí a inspirují i v dnešním světě. Souvislost s barokem proto není v jeho bohatých tvarech a zdobnosti, naopak jsem chtěla využít kontrastu v jednoduchosti limitky.

Kam vy sama chodíte čerpat inspiraci, dobíjet baterky nebo se zrelaxovat po tvůrčím zápřahu?

Velkou inspirací mi je příroda. Vyrážím do ní, dívám se kolem sebe a tiše nasávám krásy okolí.

Co na limitce považujete osobně za výjimečné?

Výjimečnost této limitky shledávám v její jednoduchosti a eleganci. Myslím, že by každého uživatele mohlo těšit se jí dotknout. Na materiálech použitých na ctnostnou limitku Paper Factory si dal výrobce opravdu záležet a chtěli jsme, aby působily příjemně a hřejivě. Zároveň mi šlo o zmiňovanou jednoduchost, kterou vnímám ve velmi čistém vizuálu, kde jsem se cíleně vyhnula jakékoliv barevné či obrázkové přeplácanosti. Jasnou barvu doplňuje jednoduchá kresba linkou, proto myslím, že se nám podařilo vyhnout se takzvanému kýči.

Budete svou limitku sama používat?

Určitě ano, miluji si něco zapisovat nebo kreslit. Takže bloky, diáře nebo sešity u mě nikdy nenajdete prázdné. Papír a knižní vazba je pro mě „láska“. (úsměv)