Kurzy angličtiny na Maltě spojují příjemné s užitečným

Nikdy není pozdě se začít učit něco nového nebo se zdokonalovat v tom, co už znáte. Jazyky se navíc hodí v každém věku. CK INTACT nabízí kurzy angličtiny pro děti a mládež, ale i pro dospělé v jazykových školách na Maltě.

Proč právě Malta?

I na podzim nabízí Malta teplé podnebí, sluneční paprsky si naplno užijete i na konci října a moře je stále vyhřáté. Navíc se zde od září snižují počty turistů i ceny. A až do konce listopadu se na Maltu letí z Prahy přímo, za necelé tři hodiny jste na místě. Na letišti vás bude čekat zástupce školy, který vás odveze přímo do ubytování. Bydlet můžete v přátelské místní rodině, nebo v apartmánech, kde si vaříte sami.

Jak kurzy angličtiny na Maltě probíhají?

Výuka angličtiny probíhá v mezinárodně složených třídách, v každé z nich je maximálně 6 % Čechů, takže je pravděpodobné, že ve třídě bude vždy jen jeden Čech. Nebude vás tak lákat komunikovat v češtině.

INTACT nabízí kurzy angličtiny od úrovně začátečník až po pokročilý. Studenti jsou zařazeni do tříd na základě vstupního testu.

Škola se o své studenty stará nejen v rámci výuky, ale i během jejich volného času. Můžete se tak zúčastnit výletů po Maltě, vychutnat si barbecue, užít si školní večírky, ale i si zajít na přednášku o místní kultuře. Nudit se rozhodně nebudete.

Na své si přijdou čerstvě dospělí, ale i senioři

Například škola EC sídlící v St. Julians, hlavním zábavním centru Malty, má jednu budovu vyhrazenou studentům od 17 do 29 let a druhou výhradně studentům nad 30 let. St. Julians doporučujeme všem, kteří se chtějí večer bavit, navštěvovat bary a diskotéky.

Manželské páry, rodiny, ale i senioři vyhledávají školu Global Village v klidném letovisku St. Paul´s Bay. Nechybí zde příjemné kavárny a restaurace. Průměrný věk studentů je zde 37 let.

Ještě klidnější je druhý maltský ostrov – Gozo. Jedná se o ideální destinaci pro studenty nad 40 let. Škola BELS Kercem sídlí v bývalé zemědělské usedlosti, všude kolem je jen zeleň a klid.

Více informací a kompletní nabídku kurzů najdete na www.intact.cz.