Konference Staleté rodinné firmy: co se od nich můžeme naučit?

Centrum pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze chce potomky majitelů českých společností inspirovat, a pořádá proto konferenci, na které vystoupí představitelé staletých rodinných firem.

Co to znamená 100 let v rodinném byznyse? Na konferenci Centra pro rodinné firmy VŠE o tom budou mluvit Zuzana Ceralová Petrofová z české rodinné firmy PETROF založené v roce 1864, Roberto Brazzale jako představitel 7. generace italské rodiny, která vyrábí mléčné výrobky nepřetržitě od roku 1784 a před dvaceti lety rozšířila značkou Gran Moravia svou výrobu i na Moravu nebo zástupce 26. generace knížecího rodu Lichtenštejnů, princ Hubertus.

Konference se uskuteční v pátek 21. 4. od 13 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze. Všechny české rodinné firmy se na ni mohou registrovat již nyní zde.

Nahlédnout do fungování rodinných firem ze zemí, jako je Itálie nebo Rakousko, je pro české byznysmeny zvláště cenné. Na rozdíl od Česka tam nebyla tradice soukromého vlastnictví a podnikání přerušena, a proto na tamních trzích fungují rodinné firmy ve třetí, čtvrté, páté, ale i desáté generaci.

Zahraniční firmy proto mají zkušenosti nejen s manažerským nástupnictvím, kdy zakladatel svému nástupci předá především starosti spojené s chodem a řízením podniků, ale i s vlastnickým nástupnictvím. Tedy rozdělením a správou majetku a bohatství, které se podařilo prvním generacím vytvořit. Pokud se rodina nedohodne, fungují tyto třenice jako rozbuška a budoucnost firmy v rámci rodiny to zkomplikuje.

Všechny aspekty úspěšného předání rodinné firmy další generaci, jako je komunikace, správa, nástupnická pravidla a zvyklosti, probereme s těmi nejpovolanějšími na konferenci Staleté rodinné firmy: co se od nich můžeme naučit. Program a více informací zde.