Konec plastovému jednorázovému nádobí! Jde to i ekologicky

Hlavním důvodem, proč nejíst z plastového nádobí, je samozřejmě ekologie. Z plastu se dnes vyrábí velká spousta věcí a my se pak nestačíme divit, jak se tento materiál hromadí na plážích, v mořích a tocích řek. Tam se dostávají do útrob živočichů a odtud i do našich těl. Chcete k tomuto přispívat?

Každá troška do mlýna se počítá!

Běží vám teď hlavou, že pokud začnete používat ekologické jednorázové nádobí místo plastového, asi toho ve finále moc nezměníte? Tak si spočítejte, kolikrát ročně grilujete a kolik plastových talířků spotřebujete. Pak se zamyslete, kolik vašich známých griluje. Co kdyby i oni zavrhli plasty a začali jíst z přírodního jednorázového nádobí? Kdyby každý přispěl svou troškou do mlýna, společně bychom dokázali velké věci.

Zajímavost: Evropa vyprodukuje ročně asi 26 milionu tun plastů.

Čím dokážeme nahradit plast?

Místo plastového nádobí výrobci nabízí alternativy z cukrové třtiny, kukuřičného škrobu, bambusu či recyklovaného papíru. Všechny tyto materiály jsou lehké a pevné podobně jako plast, jí se z nich úplně stejně pohodlně. Jen je zpravidla nemůžete vkládat do mrazničky. To však většinou neděláte ani s plastovým nádobím.

Rozdíl v peněžence nepoznáte

Dnes je zvykem, že všechno, co je BIO a EKO, je mnohonásobně dražší. U EKO nádobí to však neplatí. Jeden talíř z cukrové třtiny vás vyjde třeba na 1,40 Kč. Což je asi o deset halířů dražší než u talíře z plastu. Vy si rozdílu v peněžence nevšimnete, příroda však rozdíl pozná.