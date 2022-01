Kdy vybrat skleník z polykarbonátu a kdy ze skla?

Na nejčastější otázky týkající se výběru prosklení skleníku odpovídal Jiří z obchodu Zahrada Ježek.

Moje babička měla skleněný skleník, ale když se dnes podívám do zahrádkářských kolonií, většina zahradních skleníků je obloukových a nemají výplň ze skla. Je to v současné době trend mít skleník z polykarbonátu?

Z minulé doby jsme zvyklí na to, že skleníky se dělaly z použitých oken, velkých zavařovacích sklenic na okurky a přeci jen sklo byla snadněji dostupná surovina. Tato doba již ovšem pominula a v poslední době se přechází na zdravotně nezávadný polykarbonát vyrobený z plastu. Na rozdíl od skla má polykarbonát tu vlastnost, že se dá snadno ohýbat a můžeme tedy postavit skleník obloukový, který má o něco lepší vlastnosti v odolnosti proti větru a sněhu.

Jaké všechny varianty výplní existují?

Co se týče skla, nejčastěji se setkáváme s tloušťkou 4 mm, která je naprosto dostačující. U polykarbonátu je ta nabídka širší a máme zde na výběr z několik tlouštěk, a to od 4 mm až po 16 mm.

U varianty skla, rozsype se na malé kousky, pokud do něj dítě hodí například míč, nebo je tam nějaká fólie, aby sklo drželo pohromadě?

Nejčastěji se používá sklo bez fólie. Pokud tedy dítě hodí na skleník míč, ve většině případů se sklo rozbije nebo uštípne a mohou zde vzniknout ostré hrany. To je jedna z nevýhod při použití skleněné výplně. Jako řešení se nabízí kalené sklo, což je typ skla, které má delší výrobní proces a na konci výroby je zhruba 5x-6x odolnější výrobek než běžně používané sklo. Samozřejmě díky delšímu výrobnímu procesu se v tomto případě zvyšuje i cena skla.

Pokud se rozhodnu pro skleník ze skla, je lepší sklo čiré nebo matné?

U matného skla se můžeme setkat s pojmem rozptylové sklo a je to z toho důvodů, že se sluneční paprsky rozptýlí a dostanou se tak snadněji do všech zákoutí a rostliny se nám tolik nepálí. Za sebe bych zvolil sklo rozptylové. U čirého skla se musí například v létě, kdy je silný sluneční svit, zastiňovat skleník, aby sluneční paprsky nešli napřímo k rostlinám. Pro ten případ se používá stínící tkanina nebo speciální bílý nátěr na sklo, který se dá po skončení letního období smýt. Čiré sklo bych spíše použil při stavbě zimní zahrady než pro pěstování zeleniny.

Jak je na tom polykarbonát? Řeší se tam také, jestli je čirý nebo rozptylový?

Přesto, že se polykarbonát nazývá čirý, má vlastnosti rozptylového skla. To znamená, že není úplně průhledný. Dále se používá i mléčný polykarbonát, který má stejné vlastnosti jako čirý, jen je jeho zbarvení více mléčné barvy. Výjimkou jsou polykarbonátové skleníky od Palram. U skleníku Hybrid je použitý jak rozptylový polykarbonát, tak i opravdu zcela čirý polykarbonát. Kdy tedy na střeše skleníku, kam dopadá nejvíce slunečního svitu, je použit polykarbonát rozptylový, a naopak na boky je použit průhledný polykarbonát, který zajistí rostlinám dostatek světla i v ranních a odpolední hodinách, kdy sluneční svit není tak prudký.

Jak poznám, která tloušťka polykarbonátu je pro mě ideální?

Tuto otázku bych zařadil mezi top 3 otázky při výběru zahradního skleníku. Prvně bych si měl rozmyslet, co budu ve skleníku pěstovat. Pokud chci pěstovat citrusy nebo jiné tropické rostliny, zvolím co největší tloušťku polykarbonátu. Čím větší tloušťka, tím lepší tepelně izolační vlastnosti. Pokud bych měl tedy srovnat 4 mm a 6 mm, tak na základě testů vychází velmi podobně, co se týče tepelně izolačních vlastností. U varianty 6 mm, a to především u obloukových skleníků, zajištuje tužší polykarbonát větší stabilitu skleníku.

Na co dát při výběru prosklení ještě pozor?

Ještě by bylo dobré zmínil i nevýhody obou materiálů. Polykarbonát je v současné době oproti sklu levnější materiál. Nevýhodou je ovšem jeho křehkost a omezená životnost. Výrobci se však stále snaží jeho vlastnosti vylepšit a díky UV ochraně se jeho životnost znatelně prodlužuje. Stále však musíte při likvidaci starého polykarbonátu využít sběrný dvůr. Materiál se již nedá recyklovat. Oproti tomu sklo je přírodní materiál s přirozeným UV filtrem. Na rozdíl od polykarbonátu má horší tepelně izolační vlastnosti, je křehčí a náročnější při manipulaci a montáži. Velkou výhodou je ovšem lepší propustnost světelných paprsků, snadná výměna rozbité tabulky, a hlavně lze jednoduše recyklovat.