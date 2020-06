Kdo tady lže? Není firma jako firma

A tak zpanikaří a začne svému konkurentovi mediálně škodit, ačkoliv má sama (mírně řečeno) několik kilogramů másla na hlavě…

Čtenáři portálu penize.cz si mohli v pondělí 4. května 2020 přečíst článek nazvaný „100% jistota bez záruky. Myslíte, že investujete do nemovitostního fondu, a zatím...“, který líčí údajně nesolidní chování jisté české společnosti, podnikající v oblasti investic do nemovitostí, která prý obelhává svoje klienty, slibuje jim, co nemůže splnit, a dokonce i možná jedná úplně stejně, jako usvědčená podvodná firma ve Velké Británii. Co si o takovém článku myslet? Chvályhodný žurnalistický počin! Investigativní novinařina! Včasné varování! Všechno to by možná o takovém článku šlo říct, kdyby…

Kdyby ovšem portál peníze.cz nepatřil známé společnosti Partners Financial Services, a.s. (prostřednictvím společnosti Partners media, s.r.o.), která před časem své široké portfolio činností rozšířila o jeden nemovitostní fond. Kdyby právě společnost Partners nerozeslala text článku jen několik dnů před jeho celoplošným zveřejněním jako svůj interní newsletter. Kdyby článkem ostouzenou firmou nebyl BICZ holding, mezi jehož zakladatele patří Robin Šimek, někdejší vrcholový reprezentant společnosti Partners. Kdyby, kdyby, kdyby.

Žádné „kdyby“ tu ovšem neplatí. Teď už je každému jasné, že tohle není obava autora článku o nebohé klienty. Tohle je nelítostný konkurenční boj, motivovaný jednak obavami ze silného konkurenta a jednak také osobními motivy.

Pojďme se však na okamžik povznést nad osobní spory či konkurenční boj a pohleďme jen na tři konkrétní obavy nad fungováním holdingu BICZ, které v článku jeho „nezaujatý“ autor (pan Martin Tománek, finanční poradce a analytik společnosti Partners Financial Services, a.s.) vyslovuje. Začneme vždy citací z článku, pak se podíváme, jak je to ve skutečnosti v BICZ, a nakonec jistě nebude na škodu pro zajímavost porovnat, jak to vypadá u ryze nemovitostního fondu… dejme tomu u fondu, patřícího do skupiny Partners.

„A kolik investorů si uvědomuje, že se jedná o půjčku jedné velice mladé firmě, založené v roce 2018?“



Skutečnost BICZ holding, dluhopisy: Ano, společnost BICZ a.s. vznikla 21. 3. 2018, ovšem zakládána lidmi s řádově deseti a víceletými zkušenostmi v oblasti analytiky, financí, akvizic nemovitostí, správy nemovitostí, designu atd. Dnes v holdingu působí desítky odborníků, kteří spravují nemovitosti po celé České republice.

Skutečnost Partners, nemovitostní fond: Společnost vzniká 1. 4. 2019, zakládána lidmi se zkušenostmi v oblasti pojišťovnictví a finančního poradenství. Dnes ve společnosti působí řádově jednotliví zaměstnanci, kteří spravují dvě nemovitosti v Plzni.

„Je evidentní, že byznys model firem typu BICZ funguje (stoprocentně zaručeně!) jen a pouze v prostředí rostoucích cen nemovitostí.“

Skutečnost BICZ holding, dluhopisy: Většina nemovitostí, které holding BICZ vlastní, je určena k bydlení.Byznys model BICZ je založen na předpokladu, že lidi budou potřebovat bydlet v každé době, tedy staví na stabilním výnosu z nájemního bydlení. Momentální cena nemovitosti (tedy rostoucí ani klesající) na to nemá vliv.

Skutečnost Partners, nemovitostní fond: Společnost vlastní dvě nemovitosti – kancelářskou budovu a obchodní centrum, tedy objekty, jejichž výnosnost je přímo úměrně závislá na výkyvech ekonomického cyklu. Na svém webu dále uvádí, že „investuje výhradně do komerčních nemovitostí, které na českém trhu nabízí vyšší výnos než rezidenční (nájemní) byty“, což odporuje známým statistikám. A zkuste si také tipnout, čí budovy byly v době koronavirové pandemie zavřené.

„Kompenzuje nabízená roční odměna 4,7 % investorovi dostatečně rizika, která jsou spojená s firmou BICZ?“

Skutečnost BICZ holding, dluhopisy: Holding závazně garantuje fixní úrok 5,5 % hrubého (tj. 4,7 % čistého) na dluhopisech své společnosti BICZ BOND 2020 s.r.o. Ta přitom svým klientům neúčtuje žádné vstupní ani pravidelné poplatky.

Skutečnost Partners, nemovitostní fond: Společnost podle svého webu „chce klientům vydělávat okolo 6 % ročně“. Přitom požaduje vstupní poplatek 3 % z investované částky a následně pravidelný poplatek 1,7 %.

Inu, není firma jako firma. Kde je tedy pravda pro veřejnost, čtenáře a klienty…? Posuďte sami.

Důležité upozornění: Tato analýza neporovnává dva nemovitostní fondy mezi sebou, nýbrž dluhopisy společnosti BICZ Bond 2020 s.r.o. a nemovitostní fond společnosti z finanční skupiny Partners Financial Services, s.r.o. Citace, které jsou zde uvedeny, vycházejí z článku s názvem „100% jistota bez záruky. Myslíte, že investujete do nemovitostního fondu a zatím…“ uveřejněného 4. května 2020 na veřejném portálu peníze.cz v majetku finanční skupiny Partners Financial Services, s.r.o. Holding BICZ nebyl autorem článku kontaktován ani dotazován v duchu zachování objektivní žurnalistiky. Stížnost zaslaná jednateli peníze.cz dne 11. 05. 2020 zůstala do dnešního dne bez reakce. Na portálu peníze.cz jsme formou placeného článku chtěli zveřejnit svou obhajobu. I přes potvrzenou objednávku odmítli peníze.cz po přečtení naší reakce (viz bicz.cz/clanek) reklamní prostor poskytnout. Rovněž tento krok zůstal do dnešního dne bez vysvětlení.