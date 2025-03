Kde mám ty klíče? Konečně péče cílená na výkon mozku

H2 Brain® obsahuje pečlivě vybrané složky, které přispívají k normální činnosti nervové soustavy a duševní pohodě během dne i noci.

Rychlé životní tempo, nedostatek fyzické aktivity a stres ovlivňují zdraví našeho mozku. „Dnešní generace lidí žije pod obrovským tlakem, což se často projevuje zhoršenou kvalitou spánku a celkovou psychickou nepohodou,“ říká Viktória Procházková, CEO společnosti H2 Global Group. „Zároveň data ukazují na rostoucí výskyt neurologických poruch, což nás motivovalo k vývoji komplexního řešení na podporu duševní pohody a kognitivních funkcí.“

Společnost H2 Global Group proto vyvinula nový dvoufázový doplněk stravy H2 Brain®, který je navržen s cílem přispět k duševní kondici a mentální výkonnosti během dne i noci. „Při vývoji H2 Brain® jsme pečlivě studovali biologickou dostupnost a vzájemné působení jednotlivých složek, abychom dosáhli maximální účinnosti na buněčné úrovni,“ říká PharmDr. Milan Krajíček, vedoucí výzkumu a výroby H2 Pharm.

H2 Brain® je navržen jako dvoufázový systém, který pokrývá rozdílné potřeby během dne. Ranní tableta obsahuje extrakt šišáku bajkalského, astaxanthin a selen, přičemž podporuje mentální výkon a soustředění. Večerní tableta obsahuje taurin, vitamíny B skupiny a ginkgo biloba – složení zaměřené na duševní relaxaci a kvalitní spánek.

Šišák bajkalský je tradičně využíván v přírodní medicíně v souvislosti s duševní pohodou. Astaxanthin je přirozeně se vyskytující karotenoid s antioxidačními vlastnostmi. Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Taurin se podílí na metabolismu mozkových buněk a duševní relaxaci. Vitamíny B1, B6 a B12 přispívají k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti. Ginkgo biloba je tradičně užívána pro podporu kognitivních funkcí a mikrocirkulace.

Nový doplněk stravy vodíkové značky H2 Vibe obsahuje patentovaný komplex HydrogenIQ, který je zdrojem molekulárního vodíku. Molekulární vodík – jakožto nejmenší molekula ve vesmíru – je předmětem výzkumu pro svou schopnost pronikat přes hematoencefalickou bariéru k mozkovým buňkám. Výzkumy naznačují, že může hrát roli při podpoře buněčné regenerace a ochraně neuronů před oxidačním stresem.

H2 Brain® je určen pro široké spektrum lidí – od studentů, kteří chtějí zlepšit soustředění, přes manažery a rodiče čelící vysoké mentální zátěži až po seniory, kteří chtějí podpořit svou duševní kondici a kognitivní funkce. „H2 Brain® byl navržen s cílem podpořit funkci mozku a dlouhodobě přispět k duševní pohodě a mentální kondici,“ uzavírá Krajíček.

Péče o duševní kondici by měla začít již kolem 40. roku života, kdy dochází k přirozenému poklesu kognitivních schopností. Vhodná péče o duševní zdraví, jako je pravidelný pohyb, vyvážená strava a cílená podpora mozkových funkcí, může tento proces zpomalit a pomoci udržet mentální kondici až do vysokého věku. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí kognitivním úpadkem miliony lidí po celém světě, přičemž každý rok přibývá kolem 10 milionů nových případů. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba, která představuje až 70 % všech případů. Očekává se, že do roku 2050 by mohl počet lidí s demencí vzrůst na 139 milionů, což poukazuje na naléhavou potřebu prevence a podpory duševního zdraví již od středního věku.