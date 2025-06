Kde Češi kupují bitcoin s nejnižšími poplatky? Za koruny a bezpečně

Češi chtějí mít nákup kryptoměn co nejjednodušší. Potvrdil to průzkum Coinmate z počátku letošního roku – uživatelé kladou největší důraz na snadné ovládání a přehledné rozhraní. „Burzu Coinmate jsme navrhli tak, aby za 2 minuty dokázal do kryptoměn investovat i úplný začátečník. Investice je možná od 100 Kč, k registraci stačí použít Bank iD a rychlý nákup je pak otázkou několika kliknutí,“ říká Roman Valihrach, zakladatel Coinmate.

Druhým zmiňovaným požadavkem byla „českost“, kterou respondenti oceňovali od začátku do konce nákupního procesu. Nestačila jim tedy podpora českého jazyka a přijímání českých korun, ale i fakt, že jde o českou firmu, která podléhá evropské regulaci – ideálně rukou České národní banky (ČNB), která patří k nejrespektovanějším regulátorům v Evropě.

Ostatně i podle odborných doporučení by se investoři měli vyhýbat burzám a směnárnám s nejasnou strukturou majitelů, nebo těm, které sídlí v exotických destinacích mimo dosah nezávislých kontrol. „Jsme transparentní firmou, která podléhá evropské regulaci a majetek firmy odděluje od klientských vkladů. Takže i v případě eventuálního krachu firmy by klient dostal vše zpět,“ dodává Valihrach.

První investice do kryptoměn

Pokud se věnujete zhodnocování svých úspor, s vysokou pravděpodobností jste narazili na investice do akcií, dluhopisů a dalších tradičních nástrojů. Kryptoměny jsou vysoce ziskovým rozšířením diverzifikovaného investičního portfolia. „Věřím, že kryptoměny by měl vlastnit každý. Samozřejmě je potřeba myslet na to, že jde o vysoce rizikovou investici – cena v čase výrazně kolísá a při nesprávném výběru hrozí řada dalších rizik. Do investičního portfolia pár procent kryptoměn jednoznačně patří,“ tvrdí Valihrach.

Stejně jako při investování do akcií není potřeba, aby začínající investor detailně chápal fungování burzovních trhů a věnoval se studiu investičních příležitostí. Tím, čím je v akciovém světě spolehlivý index největších obchodovaných společností jako S&P 500 nebo NASDAQ, jsou v kryptosvětě měny jako Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Solana (SOL).

„Většině lidí stačí kupovat bitcoin, protože jde o nejstarší a zároveň nejstabilnější kryptoměnu, která se těší vysoké důvěře investorů, nemá za sebou žádné průšvihy a navíc nejde nové bitcoiny tisknout jako státní peníze, takže jejich hodnota nepodléhá inflaci a dlouhodobě roste podobně jako zlato,“ vysvětluje zakladatel české burzy Coinmate.

Začátečník by si zároveň měl správně zvolit investiční platformu. Pokročilé zadávání příkazů možná ocení profesionální obchodníci a tradeři, pro většinu lidí ale může jít o zbytečnou komplikaci. Navíc může obsahovat i vysoce rizikové možnosti, jako je investování na páku, kde se násobí nejen možný výnos ale i možná ztráta. A ta může při neznalosti a špatné investiční strategii nepříjemně překvapit.

„Celý nákupní proces jsme se snažili navrhnout co nejjednodušeji. Chci koupit, nebo prodat? Jakou kryptoměnu? A za kolik? Pak stačí u rychlého nákupu jen potvrdit tlačítkem. Pro zkušené obchodníky máme možnosti pokročilého vytváření příkazů se všemi možnostmi investičních platforem, ale ty doporučujeme skutečně jen tomu, kdo ví, co dělá,“ varuje Valihrach začínající investory před další zbytečnou chybou.

Česká burza Coinmate pak všem uživatelům nabízí nejen češtinu jako hlavní jazyk aplikace, ale i českou podporu – firma má pobočku v Praze a ve Zlíně, kde sídlí tým zákaznické podpory. Ten uživatelům odpovídá na otázky a pomáhá okamžitě řešit jakékoliv problémy. To je podle Valihracha vysoce ceněno také v recenzích Coinmate: „Hlavně žádné hledání odpovědí v anglických manuálech nebo dobývání se hradbou AI chatbotů!“

Za koruny jednoznačně nejvýhodnější

A jak je to s těmi poplatky? Coinmate není jen směnárnou, která na účet svých uživatelů zajišťuje směnu kryptoměn na mezinárodních trzích za dolary nebo eura. „Jsme burza. Jediná česká kryptoměnová burza, takže jako jediní provozujeme vlastní trhy kryptoměn obchodované přímo v českých korunách,“ vysvětluje Valihrach. Díky tomu při směně odpadá kurzové riziko a Coinmate tak může nabídnout nižší poplatky za provedení transakce.

Zahraniční burzy mohou zdánlivě nabízet poplatky nižší, ale často jde o poplatek za samotnou směnu. Uživatel tak podle Valihracha už nevidí, o kolik přijde například směnou korun na eura a zadáním platby kartou: „Nákup u důvěryhodné domácí společnosti vychází výhodněji a navíc s minimálním rizikem.“ Díky jasné struktuře poplatků za transakce přes Coinmate a možnosti pohodlného vkladu v korunách přímo přes české banky tak jako investor přesně víte, na čem jste.

Jak nízké jsou nejnižší poplatky?

Coinmate je nejvýhodnější místo pro nákup kryptoměn, jako je Bitcoin, Ethereum či Solana za české koruny. Celkem pro 7 kryptoměn provozuje vlastní burzovní trhy obchodované v českých korunách.

Poplatky pro rychlé obchody jsou přímo v rozdílu nákupní a prodejní ceny, takže uživatel okamžitě vidí množství nakupované kryptoměny. Poplatek je v rozdílu započítán na úrovni 1,5 %, při transakci za 5 000 Kč tvoří tedy zhruba 75 kč.

💡 Česká konkurence si za stejnou transakci účtuje 82, 125 i 1400 Kč.

U Coinmate je poplatek za limitní příkaz k nákupu 0,4 %, při transakci za 5 000 Kč tedy 20 Kč. Tato možnost je dostupná v pokročilém obchodování a umožňuje burze provést transakci ve výhodnější čas než při rychlém obchodu prováděném okamžitě.

💡 U zahraniční konkurence může stejná operace stát o pár korun méně. Vždy záleží na ceně, jakou investor platí za převod korun na eura (například v bance 2,5 %, přes Revolut 0,2–1,2 %). Levněji než 15 Kč to ale nejde.

Láká vás myšlenka, že do svého investičního portfolia kryptoměny zařadíte a budete se radovat z možného cenového růstu? Vyzkoušejte bezpečný a snadný nákup kryptoměn u Coinmate, jediné české krypto burzy s více než 10letou historií. Pro první nákup vám stačí 100 Kč, přístup k Bank iD a 2 minuty času.

