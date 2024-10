Karvinsko má ambici stát se lákadlem pro investory

Klíčové projekty, jako je revitalizace brownfieldů pro jejich nové ekonomické využití, revitalizace dolu Gabriela nebo rozvoj bydlení v Doubravě nejsou jen samostatnými iniciativami, ale součástí uceleného plánu v podobě transformačního programu POHO 2030. Ten zohledňuje potřeby obyvatel i ekonomické možnosti regionu. Díky této strategii má Karvinsko ambici se proměnit v region plný pracovních příležitostí, kultury a moderního bydlení, který bude atraktivní nejen pro místní, ale i pro nové investory.

Transformace pohornické krajiny na Karvinsku, která byla v minulosti těžce zasažena těžbou uhlí a průmyslovou výrobou, přináší výzvy, které je třeba překonat. Oblast, která byla dříve ekonomicky aktivní, ztratila část svého hospodářského významu, což mělo dopad i na samotná města v okolí. S úbytkem příležitostí dochází k odlivu obyvatel, a právě to ohrožuje budoucí rozvoj. Aby se tento nepříznivý trend zastavil, je klíčové přivést do regionu nové investice, které by nabídly pracovní místa a podpořily růst. Zejména pak strategického investora, který by poskytl oblasti potřebný impuls.

„Na celé území se zaměřujeme koncepčně a přemýšlíme nejen o ekonomických a průmyslových aspektech transformace, ale také chceme, aby se území pohornické krajiny stalo místem, kde budou obyvatelé i návštěvníci mít zajištěny všechny potřebné podmínky pro kvalitní život. Každý projekt zapadá do celkové strategie rozvoje a je součástí širšího plánu, který propojuje ekonomiku, kulturu, bydlení i dopravu,“ vysvětluje Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Stěžejním impulsem pro pohornickou krajinu by byl příchod strategického investora. „Viděli jsme to už při příchodu automobilky Hyundai do Nošovic, kdy na výstavbu v Nošovicích reagoval celý dodavatelský řetězec a využití našly připravené zóny v Hrabové a v Mošnově,“ říká předseda představenstva regionální rozvojové agentury MSID Václav Palička. Dle něj by strategický investor vytvořil základní předpoklad pro přilákání dalších firem a navazujících subdodavatelských řetězců, které by mohly využít připravované brownfieldy, ať už se jedná přímo o střed oblasti, o plochu v lokalitě Nad Barborou, nebo blízký bývalý důl Lazy, případně vzdálenější bývalý důl Staříč.

Transformace Karvinska ale není jen o průmyslových parcích

Kraj se zaměřuje na komplexní rozvoj území, což zahrnuje i infrastrukturu, volnočasové aktivity a dopravu. Mezi další projekty v rámci programu POHO 2030 patří například výstavba nových cyklostezek, které propojí Karvinou, Havířov a Orlovou. Studie proveditelnosti pro obnovení tramvajové tratě mezi Ostravou a Karvinou přináší rovněž příslib lepší mobility pracovní síly a čisté dopravy.

Kromě toho kraj nezapomíná ani na kulturní dědictví. Bývalý důl Gabriela se zanedlouho promění na kulturně-vzdělávací centrum, které bude z části připomínat také hornickou historii regionu. Nový POHO Park Gabriela by měl být otevřen už v roce 2027 a bude propojen s novými cyklostezkami, což umožní lepší přístup nejen pro místní, ale i pro turisty.

Všechny tyto projekty se vzájemně podporují, jsou ve vzájemném souladu a tvoří střípky v mozaice komplexního rozvoje oblasti.

Důležitým aspektem je také bydlení

„S příchodem nových investorů poroste poptávka po kvalitním bydlení. Pracujeme proto na projektech nájemního i residenčního bydlení, aby lidé měli kde spokojeně žít. Aktuálně například obec Doubrava začala pracovat na urbanistické studii, která má zhodnotit stávající kapacitu obecní infrastruktury a definovat plochy pro individuální či obecní výstavbu. Města Orlová a Karviná připravují vlastní developerské projekty,“ dodává Šimoňáková.

Podpora z Evropské unie

Transformace pohornické krajiny je také podpořena financemi z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), který je určen k podpoře regionů nejvíce postižených útlumem těžkého průmyslu. Cílem programu je pomoci těmto oblastem přejít na udržitelnější a diverzifikovanější ekonomiku. Díky této podpoře mohou vznikat nové průmyslové zóny, infrastruktura či rekreační areály, které pomohou regionu stát se atraktivním pro investory i obyvatele.