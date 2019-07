Kam na poznávací dovolenou?

Je už pouze na vás, zda vyrazíte na vlastní pěst, nebo se odevzdáte do rukou cestovní kanceláře a jejího delegáta.

Londýn

Hlavní město Velké Británie, Londýn, je naprosto perfektní destinací pro poznávací dovolenou. Dávná historie v kombinaci s moderními prvky, desítky muzeí a galerií, překrásné parky zvoucí k odpolednímu pikniku v trávě i domov královské rodiny. Všechny tyto faktory vyzývají miliony lidí k návštěvě tohoto půvabného místa. Nenechte si ujít londýnský Tower, ve kterém jsou ukryty korunovační klenoty, či procházku přes Hyde Park až k Buckinghamskému paláci. Vřele doporučujeme návštěvu katedrály sv. Pavla, jejíž kopule se tyčí vysoko k nebesům. Za návštěvu stojí nejen interiéry katedrály, ale zejména malé vyhlídky na střeše, odkud je naprosto perfektní a dechberoucí výhled na celý Londýn. Rozhodně se také vyplatí návštěva hradu Windsor, který je oblíbeným sídlem královny Alžběty II. a který je obýván anglickými panovníky již po více než 900 let. Ceny poznávacích zájezdů do Londýna začínají přibližně na 4000 Kč, vždy však záleží na počtu nocí, způsobu dopravy a seznamu navštívených míst.

Budapešť

Také hlavní město Maďarska má rozhodně co nabídnout a v každém případě je skvělou volbou v poměru ceny a kvality. Chystáte-li se cestovat po vlastní ose, doporučujeme cestu vlakem, za pár hodin a korun projedete kouzelnou krajinou okolo rozvodněného Dunaje a i cesta již bude velkým zážitkem. Ve městě samotném si nenechte ujít návštěvu Budínských vrchů včetně Starého města, kde přebýval i sám Beethoven. Od Budínského hradu či Rybářské bašty navíc budete mít perfektní výhled na protilehlou Pešť, kde naopak nesmíte minout Parlament, Náměstí hrdinů či Centrální tržnici, kde se mísí tisíce chutí a vůní. Maďarsko je známé i svými termálními lázněmi, které samozřejmě můžete navštívit také v Budapešti. Jedny z nich, lázně Gellért, leží na úpatí Gellértovy hory v okouzlující secesní budově. V Městském parku pak naleznete lázně Széchenyi, které ukrývají jeden z největších lázeňských komplexů v Evropě. Poznávací zájezd do Budapešti zakoupíte již za necelé 3000 Kč, adventní poznávací zájezdy pak vycházejí okolo 800 Kč.

Benátky

Itálie ukrývá nespočet krásných a kouzelných míst a jedním z nich jsou rozhodně i Benátky, ležící na severním pobřeží Jaderského moře. Ať se sem vydáte v jakoukoli roční dobu, vždy budete mít co zažít. Nejoblíbenější slavností je jednoznačně světoznámý Benátský karneval, který je největším rejem masek v celé Evropě. Slavnosti tradičně začínají deset dní před Popeleční středou a přilákají ročně miliony návštěvníků z celého světa. Při procházkách městem si určitě nenechte ujít návštěvu Dóžecího paláce či Baziliku a náměstí sv. Marka, který je patronem celého města. Vydáte-li se za hranice Benátek, můžete navštívit například oblíbená letoviska Lado di Jesolo či Caorle a užít si vodní radovánky na pláži. Jestliže by vás lákala spíš cesta do vnitrozemí, zavítejte k jezeru Lago di Garda, které leží v obklopení horských vrcholků. Navíc tu naleznete také zábavní park Gardaland, kde si užijí zábavu nejen děti ale i dospělí. Poznávací zájezd do Benátek koupíte již od 1300 Kč v případě, že noci strávíte po cestě v autobuse, vícedenní zájezdy pak začínají na 4000 Kč.

Řím

Jednou z nejoblíbenějších poznávacích destinací je samozřejmě také překrásný Řím – město postavené na sedmi pahorcích. Relativně malou plochu zaobírá ohromné množství historických památek, které zde stojí po mnohá staletí a nesou v sobě tisíce příběhů. Máte-li v plánu je prozkoumat všechny, rozhodně tedy věnujte návštěvě Říma více dní. Skvělou volbou může být projížďka města na zapůjčeném kole, kdy si ušetříte mnoho času přecházením z místa na místo, a rozhodně vám tak neuniknou taková místa jako Koloseum, Fontána di Trevi, Forum Romanum či Pantheon, který je jedním z nejzachovalejších antických chrámů v celé Evropě. Nejlevnější zájezdy do Říma zakoupíte již za 2500 Kč, čeká vás však zdlouhavá cesta autobusem. Ostatní ceny zájezdů se pohybují okolo 8-10 tisíc korun.