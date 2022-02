K lepším výnosům stačí málo. Pomůže chytrá technologie

K nejpopulárnějším systémům pro menší a střední podniky patří Dotykačka. Uživatelé na ní vedle desítek funkcí oceňují především jednoduché ovládání a cenovou dostupnost. V uplynulých dvou letech se navíc ukázalo, že reálně pomáhá podnikatelům zvládat pandemii efektivněji. Dokonce přispívá k tomu, aby zákazníků chodilo víc a utráceli za zboží i služby vyšší částky.

Jak na to? Stačí pár kroků a není to žádná raketová věda.

Krok 1: Prodávejte online i offline

Počet obchodníků, kteří aspoň částečně fungují i online, stoupl od prvního lockdownu o 60 procent. Mnohem aktivnější online jsou i gastro podniky a lidé poskytující služby. Pokud k nim patříte, možná bojujete s komplikacemi, které to přináší. Třeba že v obchodě prodáte něco, co někdo jiný objednal přes e-shop.

Dotykačka této situaci předchází. Nabízí totiž propojení s e-shopovými platformami Shoptet i WooCommerce. Díky tomu získáte dokonalý přehled o skladech 24 hodin denně.

Pokud jste se online světu zatím vyhýbali, i pro vás má Dotykačka řešení. Zadarmo můžete nabízet své služby i zboží na Vyzvednisi.cz. Profil si založíte během pár minut a objednávky ze systému se vám budou propisovat přímo do pokladny.

Krok 2: Přijímejte všechny druhy plateb

Jestliže prodej online je na cestě k zákazníkům krokem číslo jedna, krokem dva by mělo být přijímání všech forem plateb. I proto se Dotykačka dnes už automaticky prodává v kombinaci s platebním terminálem Dotypay. Ať už vaši zákazníci budou chtít zaplatit hotovostí, stravenkami, kartou, hodinkami nebo mobilem, platební terminál Dotypay (plně propojený s pokladnou) si poradí se vším. Už se vám tak nestane, že by si někdo rozmyslel nákup jen proto, že u sebe nemá hotovost.

„Ověřili jsme v praxi, že klientům, kteří si k Dotykačce pořídili i platební terminál, obratem vzrostla průměrná útrata na jednu účtenku o 18 %,“ potvrzuje ředitel společnosti Petr Menclík.

Navíc jsou bezhotovostní platby rychlejší a v době pandemie i hygieničtější.

Krok 3: Rozhodujte podle přesných dat

Krokem tři při cestě za lepšími výsledky by měla být práce s daty. Z pokladního systému jich můžete vyčíst spoustu. Velmi jednoduše se přesvědčíte, co vám přináší zisk a co se naopak nevyplatí. Získáte přehled o obrátkovosti a velikosti marží. Zjistíte, jak velký efekt mají různé promo akce.

Svým zákazníkům zároveň můžete vyjít vstříc věrnostními programy nebo výhodnou nabídkou v rámci happy hours, kdy pokladna sama automaticky zlevní všechny vybrané položky. Další důvod, proč se k vám lidé budou rádi vracet.

A navíc můžete mít o všem dokonalý přehled i přes půl světa. Díky vzdálené správě vám Dotykačka na dálku řekne i to, jak se daří jednotlivým zaměstnancům, pohlídá skladové zásoby a včas vás upozorní, pokud nějaké zboží začne docházet.

Kdykoli můžete i vzdáleně upravit ceny nebo získat podklady pro účetnictví. Případně Dotykačku s účetním systémem můžete přímo propojit. Inventura tak přestane být noční můrou. A vy si ušetříte spoustu času i starostí.