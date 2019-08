Jubilejní 30. rok AURY

AURA, s.r.o., je ryze české firma se sídlem v Brně. Aktuálně je aktivní ve více než dvaceti zemích na 5 kontinentech. Vyvíjí specializované vojenské i civilní logistické informační systémy (IS). Portfolio firmy rovněž zahrnuje IS pro správu dokumentů a obsahu (DMS/CMS) pro obrannou standardizaci. Dále IS pro standardizaci popisu zboží a služeb ve veřejných zakázkách, IS Advokta pro advokátní kanceláře. V Česku a na Slovensku AURA dodává nejrozšířenější IS pro soudní exekutory. Nově nabízí Publi – multiplatformní softwarový systém server-klient pro snadné publikování textových a multimediálních dokumentů.