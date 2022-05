Jiří Jalovecký: Z bioodpadů vyrábíme kompost a substráty

Nyní už osmým rokem vede firmu Fertia, která zpracovává bioodpad a přetváří ho na kompost. Z něj vyrábí speciální substráty, o které je zájem mezi zahradníky na celé Vysočině a části jižní Moravy.

Zpracovávání bioodpadů v kompostárnách je svým způsobem stále průkopnická činnost. Jak jste se k provozování kompostáren dostal vy?

Blansko postavilo v roce 2011 kompostárnu s unikátní a náročnou technologií. O rok později hledali odborníky, kteří se postarají o provoz. Ve firmě, kde jsem tehdy pracoval, se nám podařilo tuto zakázku získat. Stáli jsme před úkolem naučit okolní obce shromažďovat bioodpad a zajistit jeho svoz do kompostárny na zpracování. Před deseti lety byla úplně jiná situace než dnes, tehdy se obce a města teprve učila třídit biologický odpad. V současné době zajišťují svozy samy obce nebo technické služby měst a kompostárna je dostatečně zásobena. Postupně došlo ke změně provozovatele blanenské kompostárny a nyní je v režii firmy Fertia.

V roce 2015 se nám naskytla příležitost pronájmu a následné koupě kompostárny u Náměště nad Oslavou. Takže nyní provozujeme dvě kompostárny ve dvou krajích.

Rozvoj kompostáren souvisel s dotační podporou. Po uplynutí udržitelnosti se kompostárny staly plně komerčními subjekty bez finanční podpory, a ne všechny udržely svůj provoz. Jakou cestu zvolila Fertia?

Provoz kompostáren je finančně poměrně nákladný. Hledal jsem další možnosti našeho uplatnění. Kromě toho, že mě tento obor baví a podle mě má smysl, jsme se pustili do dalších oblastí, které nabízíme. Věnuji se odbornému poradenství, přípravě studií, zaměřujeme se také na výzkumnou činnost a vývoj nových produktů.

Odebírají od vás kompost zemědělci?

Zemědělci zatím není kompost jako hnojivo vnímán ekonomicky příliš výhodným. Aplikace kompostu je ze začátku drahá a je to dlouhodobý proces, kdy je efekt znatelný až po několika letech. Spolupracujeme zatím jen s ekozemědělci, pro něž je kompost zajímavou alternativou hnojení. Hlavně jsme však začali vyrábět produkty pro zahradníky a majitele zahrad.

Z kompostu připravujete několik typů substrátů. V čem se liší?

Máme několik typů substrátů, které stačí nasypat do truhlíků, na záhony a rovnou do nich sázet rostliny. Základní univerzální druh je běžně použitelný do zahrádky, zelenině se v něm dobře daří. Trávníkový substrát je ideální pro zakládání travnatých ploch a nově také nabízíme substrát na zelené střechy, o které je docela zájem. Naše substráty jsou také vhodné pro použití do stále populárnějších vyvýšených záhonů.

Kdo patří mezi vaše odběratele? Kteří lidé za vámi jezdí do kompostáren?

Naší silnou stránkou, kterou oceňují odběratelé, je to, že si kdokoli může pro kompost nebo substrát přijet s vozíkem a nabrat si ho tolik, kolik potřebuje. Nejdeme jen cestou pytlů, ale volně loženého kompostu. Cena je navíc mnohem příznivější než u pytlovaných produktů, které nabízejí různé obchodní řetězce. Pro substráty na bázi kompostu si k nám do Náměště nad Oslavou jezdí lidé i z Novoměstska a ze Znojma, do Blanska jezdí lidé z celého Brněnska i Tišnovska. Pro kvalitní substrát se vyplatí zajet. Hlavní sezónu máme od března do června, denně k nám jezdí desítky aut, aby si odvezly na své zahrady a záhonky dobré substráty a hnojivo. Mezi naše odběratele patří také realizátoři zahrad a stavební firmy.

Věnujete se v kompostárnách také osvětové činnosti?

Ano a moc rádi. Chodí k nám na exkurze školy, především studenti středních a vysokých škol.

V Blansku za námi přišly dokonce i děti z mateřské školy. Vysvětlujeme jim postupy kompostování, jak to funguje vzhledem k legislativě a jaké biologické procesy při kompostování probíhají. Jezdí za námi ale i další zájemci z oboru zahradnictví, zemědělství a z oboru zpracování bioodpadů.

Hovořil jste o vlastním vývoji. Na co konkrétně se nyní zaměřujete?

Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou na Mendelově univerzitě pracujeme na vývoji substrátů pro různé rostliny a typ záhonů. Děláme pokusy a zjišťujeme, jak se rostlinám daří v nových typech substrátů ve vyvýšených záhonech a dřevěných truhlících.

V čem jsou vaše substráty zásadně odlišné od těch, kde je základem rašelina?

Naše substráty jsou bezrašelinové. Málokdo si uvědomuje, že rašelina je neobnovitelný zdroj a její těžba je svým způsobem plundrování přírody. Používáme to, co si umíme sami vyrobit. Přirozeným způsobem vyrábíme substrát na bázi kompostu s využitím přírodních zdrojů, které máme k dispozici jako je zemina, písek, dřevní hmota a kůra. Nedávno jsem byl pozván přednášet do Rakouska na odborné setkání o našem způsobu zpracování kompostu a výrobě substrátů právě z kompostu. Západní Evropa řeší problém, jak rašelinu v substrátech nahradit. Většina substrátů je totiž založena na rašelině a do ní se přidávají hnojivé látky a další přísady. Zabývají se tím, jak je vyrábět ekologičtěji. Naše cesta, která vede přes komposty a další přírodní materiály, je jasná volba. U kompostu řešíme hlavně parametr pH a také to, že pro některé rostliny má až příliš živin. Správnými poměry surovin tak vytváříme právě kvalitní substráty pro trávníky, pro záhony nebo na zelené střechy.

Za jak dlouho vznikne z bioodpadu kompost?

V přírodě probíhá tento proces samovolně většinou několik let. V kompostárnách proces řídíme a urychlujeme a trvá dva měsíce. Na začátku je zapotřebí materiál podrtit, aby se lépe rozkládal. Musíme ho namíchat v takovém poměru, aby to vyhovovalo mikroorganismům. Čerstvé rostlinné zbytky mívají přebytek dusíku a suché dřevnaté materiály obsahují uhlík. Zásadní je také dostatečný přístup vzduchu a také vlhkost. V průběhu kompostování se zvedne teplota zhruba na 70 stupňů Celsia, což je způsobeno právě činností mikroorganismů, kteří rozkládají hmotu. Díky této teplotě probíhá tzv. hygienizace, teplota totiž zničí nežádoucí mikroorganismy a klíčivá semínka plevelů.

V areálu kompostárny v Náměšti nad Oslavou jsou obrovské hromady biologického odpadu. Odkud pochází jejich obsah?

Jsou to svozy z okolních obcí a měst a také od technických firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím a péčí o zeleň. Podíleli jsme se na likvidaci odpadů, které po sobě vloni na Hodonínsku zanechalo tornádo. Po jeho řádění tam zůstaly desetitisíce tun odpadu a velká část byl bioodpad jako dřevo a větve. Od podzimu stále ještě u nás v kompostárnách třídíme tento bioodpad a snažíme se ho zpracovat. Vyrábíme z něj kompost a dřevní štěpku. Takže jedna z těch velkých hromad je právě tvořena odpadem vzniklým po tornádu.

Se začínajícím jarem přicházejí zahradní práce, péče o trávník a další zelené porosty. Jaký je nyní provoz kompostáren v Náměšti nad Oslavou a v Blansku?

Obě kompostárny jsou připraveny na sezónu a v plném provozu. Z loňského bohatého návozu rostlinných zbytků máme vyroben dostatek kompostu a substrátů pro uspokojení potřeb všech našich zákazníků.

Fertia patří k mladším firmám, ale za dobu působení už má na Vysočině a jižní Moravě svoji stopu. Prozradíte, jaké oblasti a případně koho podporujete?

Partnerským školám jsme dodali zadarmo kompost a substráty na jejich školní zahrady. Poukazy na kompost a pytlované substráty dáváme do tombol na plesy hasičům, myslivcům a dalším spolkům. Snažíme se pomoci tam, kde můžeme a je to v našich silách.