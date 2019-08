Jednoduchý návod na sušení a lisování květin

Jak správně usušit kytici

Velkou kytici, jako je kytice 100 růží nebo větší míchaná, rozeberte a roztřiďte květiny podle druhů. Vyberte si zdravé květy a ze stonků odstraňte listy. Stonky svažte lýkem nebo gumičkou k sobě a pověste je hlavičkami dolů na tmavé místo, kde proudí vzduch. Po dvou až čtyřech týdnech, až budou květiny usušené, je zafixujte sprejem na sušené květiny.

Jak je známo, jsou dva druhy řezaných květin, které můžete dostat. Buď takové, které začnou uvadat, jen co je vložíte do vázy. Nebo takové, jako z online květinářství Florea.cz, které až k vám cestují na sucho a vydrží čerstvé při správné péči klidně i čtrnáct dní. Nenechte se svést představou, že kytici, kterou budete mít ve váze a budete se s ní kochat již několik dní, začnete sušit, až květy začnou klopit své hlavy. Dopustili byste se nejčastější chyby při sušení květin. Aby byla výsledná sušená kytice opravdu co nekrásnější, je třeba nečekat a začít se sušením ideálně ještě týž den, kdy jste kytici dostali.

Sušenou kytici si můžete vystavit jako dekoraci do vázy nebo zapojit fantazii a vytvořit si svůj vlastní, osobitý věnec. Postačí vám korpus na věnec, vázací drát a dále lýko, slámu nebo sušené kapradiny, kterými můžete vyplňovat prázdná místa na věnci. Až ho budete mít uvitý, ovoňte jej vonnými olejíčky a vdechněte mu jedinečnou atmosféru.

Lisování květin: Technika našich babiček

Lisování květin je oblíbenou a velmi snadnou metodou, jak uchovat květy pro potěchu oka. Bylo oblíbenou činností našich babiček a vrací se opět do módy, protože lisované květiny jsou skvělým materiálem k tvořivým aktivitám.

Na lisování květin budete potřebovat pouze velmi těžké knihy a pergamenový papír. Mezi dva pergamenové papíry vložíte vybrané květy, které pečlivě rozložíte tak, aby byl květ hezky vidět a aby nedošlo k jeho poškození. Květinu mezi papíry založíte přímo do knížky nebo ji zatížíte řádně těžkými knihami. Za 10 až 15 dní své dílo zkontrolujete, a pokud je květina již suchá, máte hotovo. Pokud vás napadlo místo pergamenu použít papírovou kuchyňskou utěrku, pak čekejte pomuchlané a vroubkované květiny. Vzorování a struktura papírové utěrky se totiž podepíše i na struktuře lisované květiny. Na techniku lisování se nehodí velké a mohutné květy, třeba růží nebo pivoněk. Naopak květy z míchaných kytic, jako jsou třeba chryzantémy, fialky, kopretiny, ale i traviny, vypadají po vylisování úchvatně.

Pošlete svou květinovou radost dál

Tak jako potěšil někdo květinami vás, tak můžete vy těmi stejnými květinami potěšit někoho dalšího. Za pomoci papíru a nůžek můžete vytvořit přáníčko s lisovanými květinami a dovnitř vepsat osobní přání, vzkaz nebo básničku.