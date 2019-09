Jazykové kurzy pro děti i dospělé – s cizími jazyky se neztratíte

Máte velké sny?

Někdo si přeje odstěhovat se někam do teplých krajin, jiný touží kariérně růst, další chce cestovat a poznávat svět. Pro splnění velkého snu je ale často zapotřebí znalost cizího jazyka. Tak na co čekáte? Právě probíhají zápisy do kurzů v jazykové škole AKCENT International House Prague, která je členem prestižní mezinárodní sítě jazykových škol s vysokou kvalitou výuky.

Jazyková škola AKCENT IH Prague vás jazyk nejen naučí, ale také vás dobře připraví k mezinárodním zkouškám z AJ a NJ. Zkoušky probíhají přímo zde ve škole.

Co se v mládí naučíš…

S cizím jazykem by se ale mělo začít co nejdříve. Dětem často ve škole výuka jazyků nestačí. Během dvou hodin týdně se nerozmluví a do příští lekce často zapomenou, co se naučily. Je tedy vhodné je přihlásit na kurzy. Jazyková škola AKCENT International House Prague je vhodná i pro ty nejmenší. Vyučuje se zde zábavnou formou a vaše děti se hravě připraví i na mezinárodní zkoušky.

Jazykové kurzy pro děti a mládež jsou rozmanité a plné her. Používají se počítače, video a hry. Velký důraz je kladen na komunikaci. Děti se učí v cizím jazyce mluvit, poslouchat, číst i psát. Zkušený a kvalifikovaný tým zahraničních i českých učitelů se snaží dětem dávat mnoho příležitostí k objevování jazyka a rozšiřování jeho znalostí nejen ve třídě, ale i mimo školu.

Vaše dítě tak zjistí, že jazyk je mnohem více než jen obsah učebnice – je spojený s každodenní činností. Bude se tak učit angličtinu, němčinu nebo španělštinu s nadšením a snažit se své znalosti rozšiřovat. Na kurzy angličtiny mohou vaše děti docházet už od pěti let. Škola nabízí studium všech úrovní a děti zde často pokračují ve studiu do své dospělosti a skládají zkoušky až do úrovně C2-Proficiency.

Zábavnou formou, a přitom důkladně, se připraví na zkoušky Cambridge English YLE nebo na jiné mezinárodní jazykové zkoušky s certifikátem, například jazykové zkoušky Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Jazyková škola AKCENT IH Prague je pro tyto zkoušky examinačním centrem s právem zkoušet vlastní i externí studenty.

Jazykové kurzy pro děti i dospělé

Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již více než 29 let a za tu dobu se stala jednou z největších soukromých škol v České republice. Nabízí pro děti i dospělé jazykové kurzy angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny. Dále škola nabízí pomaturitní studium a organizuje kurzy pro učitele angličtiny nebo metodické kurzy pro pedagogické odborníky.

Je také členem mezinárodní sítě International House World Organisation (IHWO), která je se svými více než 122 přidruženými členy ve více než 42 zemích světa jednou z nejvýznamnějších sítí jazykových škol na světě.

Více informací o jazykové škole AKCENT IH Prague najdete na www.akcent.cz.