Jana Lopatová:“Kde AI technologie předchází podvodům a šetří váš čas?”

Také slyšíte pojem umělá inteligence na každém rohu? Ani teď tomu nebude jinak. AI může působit abstraktně a složitě, ale podobně jako elektřina se časem stane běžnou součástí našich životů, kterou ani nevnímáme, pokud se naučíme s ní správně zacházet.

Často se setkáváme s umělou inteligencí v každodenním životě, aniž bychom si to plně uvědomovali. Podobně jako naši předkové kdysi začínali s elektřinou, i my se učíme, jak správně využívat AI technologie – s respektem a obezřetností. Snažím se vždy ukázat, jak nám AI může být ku prospěchu, ať už jde o zlepšení efektivity nebo spravedlnost. Právě proto jsem se začala věnovat inovacím v pojišťovnictví.

Chytré oči AI: Detekce objektů

Jedním z klíčových nástrojů, které AI nabízí, jsou tzv. modely pro detekci objektů. Tyto modely můžeme chápat jako „chytré oči“ počítače, které nejen vidí, ale také dokáží určit, kde se jednotlivé objekty na fotografii nacházejí. Díky pokročilým matematickým výpočtům se AI naučí rozpoznávat různé objekty tím, že zpracovává obrovské množství obrázků, a nakonec dokáže kromě rozpoznání objektů dokonce určit i jejich polohu.

AI v pojišťovnictví: Rychlejší a jednodušší procesy

V pojišťovnictví mají tyto technologie zásadní vliv na zrychlení a zjednodušení celého procesu řešení pojistných událostí. Pro klienta to znamená, že po nehodě stačí pořídit několik fotografií poškozeného vozidla, které pak AI modely zanalyzují a odhadnou úroveň poškození. Díky tomu se urychlí hlášení škod a samotný proces likvidace, což klientovi šetří čas a stres.

Boj proti pojistným podvodům

AI v pojišťovnictví navíc přináší další významný přínos – omezení pojistných podvodů. Modely zkontrolují, zda všechny fotografie pocházejí ze stejného vozidla, zda byly pořízeny na stejném místě, a dokonce odhalí, pokud by šlo o obrázky stažené z internetu. Tím se chrání nejen pojišťovny, ale i my jako klienti, protože náklady na pojistné podvody se promítají do pojistného, které platíme všichni.

Smysl naší práce v InstaCover

Práce v technologickém startupu InstaCover mi v tomto kontextu dává obrovský smysl. Naše pokročilé modely pomáhají pojišťovnám snižovat náklady a zároveň přinášejí zpět do pojišťovnictví spravedlnost, která byla kdysi jeho hlavním základem. Vedle pojišťovnictví vidíme využití objektových detekčních modelů i v jiných oblastech – od autonomních vozidel přes zemědělství až po medicínu. Možnosti jsou téměř neomezené a AI má obrovský potenciál zlepšit efektivitu napříč různými odvětvími.

Průzkumy ukazují, že ačkoli si jen asi 30 % Čechů aktivně uvědomuje, že využívá umělou inteligenci, ve skutečnosti se s ní denně setkává více než 70 % lidí. Naším cílem je přiblížit vám tuto technologii a ukázat, jak může být prospěšná i ve vašem životě.

Pokud máte chuť se o našich technologiích dozvědět více, neváhejte mě kontaktovat. V InstaCover jsme připraveni inovovat i vaši společnost a využít AI na maximum.