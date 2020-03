Jakým způsobem si sjednat půjčku?

Každá varianta má své přednosti, ale i nevýhody. Jaké možnosti sjednání půjčky vlastně v současnosti existují?

On-line

Možnost požádat o půjčku on-line na webových stránkách finanční společnosti se stala pro bankovní i nebankovní finanční instituce samozřejmostí. Půjčku si můžete sjednat prostřednictvím internetu od A do Z, případně si ji alespoň předpřipravit a pak už jen provést závěrečný krok – podpis smlouvy v pobočce nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který přijede k vám domů.

„Pokud již jste naším klientem, máte proces schvalování půjčky výrazně jednodušší – nemusíte na pobočku, smlouvu uzavřeme elektronicky. Pokud navíc jako naši klienti pravidelně zasíláte svůj příjem na mKonto, nejsou pro půjčku vyžadovány žádné další dokumenty,“ uvádí Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank.

Proces vyřízení v současnosti trvá řádově minuty. „Klientům, kteří zvolí potvrzení smlouvy SMS kódem v internetovém bankovnictví, převedeme finance na osobní účet mKonto během pár minut – kdykoliv 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ dodává Král. „U naší mPůjčky Plus navíc vždy dopředu víte, jaký úrok dostanete. Co klient vidí na žádosti, to pak najde i ve smlouvě. Nehrajeme s ním žádné hry. Otevření a vedení úvěrového účtu, mimořádné splátky i předčasné splacení jsou navíc zdarma,“ vyjmenovává některé výhody mPůjčky Plus Petr Král

V pobočce

Kdo vyžaduje osobní jednání, ať už z důvodu 100% jistoty, že vše vyplní hned napoprvé správně, nebo že bude mít možnost vše důkladně probrat se zaměstnancem finanční instituce, má možnost sjednat si půjčku v pobočce. Osobnímu jednání se nevyhnete při podpisu smlouvy k půjčce na vyšší částku. Někdy je možné o půjčku požádat elektronicky, ale podpis smlouvy je stejně nutné provést v pobočce, případně za vámi může přijet obchodní zástupce a smlouvu podepsat doma. „Kdo se rozhodne pro podpis smlouvy na obchodním místě, získá finanční prostředky na osobní účet mKonto okamžikem podpisu smlouvy,“ uvádí Petr Král.

Telefonicky

U mnoha finančních společností lze půjčku dojednat i po telefonu. Většinou ale nejde o uzavření smlouvy, ale jen o získání informací, dojednání osobní schůzky s obchodním zástupcem nebo navedení na webové stránky a vyplnění potřebných formulářů zde. Než zvednete telefon, ujistěte se, že linka není zpoplatněna. Někteří poskytovatelé si účtují za minutu hovoru nemalé peníze a navíc obvykle žadatele nechávají dlouho čekat na spojení a tím získávají další finance.

Prostřednictvím sms

Tento druh sjednání bývá možný, jde-li o půjčku nižší částky, většinou do 30 tisíc Kč, a na krátkou dobu – zpravidla je nutné ji splatit do jednoho měsíce. Často jde o formát, který mohou využít žadatelé, kteří již jednou u finanční společnosti půjčku dostali a určité formuláře o své osobě již dříve vyplnili. Instituce tak má k dispozici veškeré informace o nich, a proto je schopna schválit půjčku ve formátu sms, a to téměř okamžitě.

Ať už si vyberete jakoukoliv formu sjednání půjčky, pečlivě si prostudujte smluvní podmínky a pokud zvolíte půjčku u nebankovních institucí, ať už jde o finanční společnosti nebo platformu P2P (peer to peer), ověřte si, zda má pro službu poskytování či zprostředkování spotřebitelských úvěru potřebnou licenci od České národní banky.