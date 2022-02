Jaký program zvolit pro váš autoservis?

Také vám jde hlava kolem s plánováním a evidencí zakázek, jejich následnou fakturací, zaznamenáváním materiálu, který na ně byl spotřebován, evidencí oprav vozů, co kdo a kdy na jakém automobilu udělal, jaký náhradní díl byl kdy od koho a jakým dokladem pořízen a použit… Ještě do toho musíte řešit další a další administrativu, jako jsou nabídky (rozpočty) na opravy, objednávky náhradních dílů… S programem Autoservis AdmWin už nemusíte vše nosit v hlavě nebo vše hodiny zaznamenávat místo toho, abyste se věnovali pravému předmětu svého podnikání. Co vše program zvládne?

Okamžitý přehled o každém vozidle

V úvodním kontaktu se zákazníkem začnete zápis nové zakázky zadáním SPZ a okamžitě uvidíte, jestli už někdy byl ve vaší péči. Konkrétně kdy, s jakým problémem, kolik měl v té době najeto a kdo je jeho majitel. Na zákazníka tak uděláte dobrý dojem, že si ho pamatujete. Cítí se pak jako váš vážený klient. Pokud se s ním domluvíte na nějakém servisním zásahu, stačí jen do zakázky doplnit aktuální najeté kilometry a služby, na kterých jste se domluvili včetně předběžné ceny, a s pomocí funkce plánovacího kalendáře, kde jsou uvedeny ostatní dohodnuté zakázky, zjistíte volný termín pro tuto zakázku. Pokud se nedohodnete, záznam nové zakázky jen opustíte. V opačném případě zaevidujete a v případě potřeby jen stiskem tlačítka vytisknete zakázkový list se všemi údaji.

Po přistavení vozu si pak do této zakázky doplňujete provedené práce přímým zápisem nebo jednodušeji využitím ceníku prací, spotřebovaný materiál výběrem ze skladu nebo příjmem přímo na zakázku z dodacího listu či faktury od dodavatele a popřípadě subdodávky. Vystavení faktury, popřípadě účtenky za hotové, ze zakázky je pak opět jen otázkou stisku tlačítka. K dispozici je průběžné i následné vyhodnocování efektivnosti každé zakázky, jejich seznamu za období i ve zvoleném druhovém členění. Ze zaevidovaných prací máte kdykoliv k dispozici přehledy, kdo kolik za určené období vydělal a při jakých nákladech, a to s případným dotažením až do zpracování mezd. Nechybí ani spousty dalších výpisů a rozborů. Máte tak vše přehledně v jednom jediném programu.

Ze zakázek program Autoservis AdmWin automaticky vytváří evidenci opravovaných vozidel, kde si lze kromě údajů na zakázkách evidovat i ostatní potřebné údaje o vozidle, datum poslední STK, výměn náplní, obuté pneu, jejich rozměr, data výroby, hloubku dezénu… K tomu navíc související dokumenty jako kopie technického průkazu, fotografie a jiné potřebné odkazy.

Program Autoservis AdmWin je opravdu užitečným pomocníkem. Například může u všech vašich zákazníků hlídat termíny STK a výměny náplní a vy se jim můžete připomenout. Je tak velká pravděpodobnost, že se obrátí zase na vás.

Program Autoservis také eviduje i uskladněné pneumatiky zákazníků s tiskem uskladňovacího protokolu a následného vyúčtování uskladnění do faktury nebo na účtenku.

AdmWin – program, který vám usnadní práci

Program autoservis AdmWin je intuitivní a velká provázanost mezi jeho jednotlivými evidencemi vám urychlí administrativu a přinese hodně informací. Zabrání také chybám vznikajícím z přepisů a sníží objem toho, na co jinak musíte neustále myslet sami. Snadno tak vyřídíte všechnu potřebnou administrativu a budete se tak moci naplno věnovat svému podnikání, které vás baví.

Ekonomický software AdmWin je vyvíjen od roku 1990 a v současné době jej s jeho nástavbou pro autoservisy v České republice využívá více než 290 uživatelů. Součástí je EET – elektronická evidence tržeb, takže při připojení k internetu není zapotřebí žádného dalšího zařízení.

Více informací najdete na www.admwin.cz.