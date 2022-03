Jaké využití může mít měření hluku v prostoru městských staveb?

Jedná se totiž o jedinou možnost, jak můžeme efektivně zachytit hlučnost v daných prostorech, a podle toho následně vyvést určité změny.

Tyto změny mají pochopitelně za úkol maximálně omezit hluk v dané oblasti, nebo popřípadě zařídit to, aby se co nejméně ukazoval v domácnostech. Ostatně na to, jaká měření se užívají a proč, se podíváme detailněji v následujícím článku.

Dokonalá izolace domova od venkovního hluku

Jednou z nejčastějších pobídek k takovému měření, je přílišný hluk v domácnostech. Pokud jsou totiž některé detaily okolo architektury staveb, či dokonce přímo samotných místností špatně, může to mít opravdu velké následky z pohledu kompletní akustiky v domácnosti.

Každopádně velice časté je měření vzduchové nepruzvučnosti. Tento složitý výraz ve své podstatě znamená poměrně jednoduchá měření, která mají jasný cíl. Změřit schopnost stěn a zástavy izolovat venkovní hluk. A to nejen v případě okolí nemovitosti, ale kupříkladu také co se sousedů týče.

Měření hluku v městských zástavbách

Hluk, jakožto průvodní jev s negativními vlastnostmi, je v šířících se městech víceméně opravdu všudypřítomný. Samotné měření hluku v chráněném prostoru staveb, je tak velice důležité. Existují totiž pevně dané normy, které určují, jak vysoký hluk by měl v zástavbách maximálně být. Jako zdroje hluku se pochopitelně počítá víceméně vše od mechanismů, po silniční dopravu.

Hluk má často opravdu jednoduché řešení

Velice často je ale jednoduché řešení celého tohoto problému. Profesionální společnosti, které se zaobírají měřením hluku a akustiky, dokáží také navrhnout potřebné změny. Finální návrhy a realizace akustických úprav, jsou potom silnou zbraní proti libovolnému hluku z okolí. Často o tom ani nevíme, ale potkáváme je víceméně denně. Může jít například o účelně vysazovanou zeleň v některých prostorech, nebo o protihlukové zábrany u dálnic a vytížených silnic.