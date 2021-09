Jaké jsou třídy vysavačů? Rozdíly jsou výrazné

Vysavače Bosch a vysavače Karcher patří mezi stroje, které se hodí především pro profesionální úklid. To znamená, že se dělí do tříd nejen podle svého výkonu, ale také podle použití. V následujících řádcích se podíváme na obecně uznávaný systém, který vám celou situaci ze světa vysavačů osvětlí.

Dělení vysavačů

Nejen vysavače Karcher se dělí do čtyř tříd. První třídou jsou hobby vysavače. Ty jsou uvedeny bez filtrační třídy. To znamená, že jejich výrobce jejich hodnotu nedeklaruje. To ale neznamená, že nemají vysokou filtrační třídu. Jen se nemohou rovnat s profesionálními vysavači, o nichž se budeme bavit v následujících řádcích.

Vysavače, které svoji filtrační třídu uvádějí, můžeme rozdělit do tří kategorií - L, M, H. Třída L (low) nabízí relativně nízkou účinnost filtrace. Tedy alespoň v porovnání s dalšími třídami. 99 % se totiž doporučuje pouze pro úklid prachu vznikajícího například po vrtání stavebních materiálů, jako je dřevo nebo dřevovláknitý materiál. Další třídy jsou o něco účinnější.

Nejvyšší kvalita

Třída M (mid) už se může pochlubit filtrací 99,9 %. To znamená, že ji můžete bez problémů použít k vysátí dřevěného nebo sádrového prachu a dalších menších částeček vznikajících například při broušení nebo řezání sádrokartonu. Třída H (high) pak nabízí filtraci s přesností 99,995 %. Je tedy vhodná pro vysávání nebezpečného prachu obsahujícího karcinogeny, bakterie nebo viry.

