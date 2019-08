Jaké jsou trendy internetového marketingu?

Rozhodli jsme se zeptat, jak vnímá marketingový specialista zájem firem o jeho služby, co by si společnosti měly uvědomit a co dělat pro úspěšné podnikání nejen na internetu. Oslovili jsme Tomáše Stýskalu, který se zaměřuje na optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO).

Tomáši, můžeš nám o sobě něco na úvod říci?

Tomáš Stýskala: Jasně. Moje specializace v internetovém marketingu je na SEO, optimalizuji tedy webové stránky, aby byly na lepších pozicích ve vyhledání. Je to moje práce i koníček již od roku 2009. Bydlím ve Frýdku-Místku, kde mám také velkou část klientely z okolí, tedy Moravskoslezského kraje.

Proč zrovna SEO? Je to specifický obor, kterému moc lidí nerozumí.

Tomáš Stýskala: Tím je to SEO kouzelné v mých očích. Chtěl jsem pochopit, jak je možné, že některé webové stránky jsou více vidět než ty ostatní, když internetové prostředí je pro všechny stejné. Tipnu si, že SEO je pro řadu lidí, tak 99%, něco jako obor „kouzelnictví“, protože neví, jak to funguje, ale chtěli by to ovládat nebo alespoň toho využít. SEO se často nazývá jako optimalizace nalezitelnosti, protože v praxi se jedná o techniky, aby webová stránka byla na internetu více vidět, lépe než konkurenční. Pojí se s tím řada technik od analyzování až po další cizí slovo jako linkbuilding.

Nyní k hlavní otázce, jaké si myslíš, že jsou trendy internetového marketingu?

Tomáš Stýskala: Trend je hodně široký pojem. Obsahuje řadu marketingových oborů. Placené reklamní kampaně ve vyhledávání jsou stále dražší a sofistikovanější. Optimalizace webových stránek se musí provádět stále chytřeji, protože algoritmus vyhledávače Google i Seznam se každým rokem přizpůsobuje, aby nabídl relevantnější výsledky, které jsou dle jejich uvážení přirozené, nejlepší a to přesně v takovém pořadí, jak má nastavený algoritmus. Jako SEO specialista radím svým klientům, co musí na webové stránce změnit, a dělám vše pro to, aby byla webová stránka co nejvíce hodnocená a byla na strategická klíčová slova na nejlepších pozicích. Trend je spíše důsledkem toho, že internet využívá stále více lidí, máme k němu levnější připojení, datové tarify, chytré mobily. Čím více lidí tráví na internetu déle času, tím zajímavějším místem se stává internet pro firmy. Není to jen vyhledávač, ale i sociální sítě jako Facebook a Instagram. Celkový objem tržeb e-shopů každým rokem roste, stejně návštěvnost webových prezentací a kdo si nevybuduje dostatečné jméno na internetu, tak se musí o to více snažit v tom neinternetovém, offline, který se stává čím dál méně zajímavým místem s neméně velkými náklady na propagaci.

Má vůbec smysl optimalizovat webovou stránku, když je stále větší konkurence? Nebo raději lepší spustit PPC reklamní kampaň?

Tomáš Stýskala: Ano i ano. SEO a PPC se krásně doplňují. Tyto dvě marketingové činnosti v podstatě nakopnou webovou stránku správným směrem. Pokud je byznys model funkční, dobrý produkt / služba / cena, tak je vysoká pravděpodobnost návratnosti investice do takové propagace.

Jak vyhodnocovat aktivity SEO a PPC? Jak pozná firma, že je na internetu více vidět, má vyšší návštěvnost nebo se ji marketing vyplácí?

Tomáš Stýskala: Na vyhodnocování je nejlepší nástroj Google Analytics. Je zcela dostupný, bezplatný a lze jednoduše zjistit, kolik každý měsíc má webové stránka návštěvnosti, jakou dobu tam stráví, z kterých měst, v jaké míře to sledují z mobilu a další užitečné statistiky, včetně zdroje návštěvnosti, tedy jestli si firmu našli na Google, Facebooku nebo si otevřeli banner či klikli na banner.

Jestli je firma více vidět, poznáte třeba tak, že pokud prodáváte tepelná čerpadla a dříve jste po zadání tohoto dotazu se zobrazovali na 6. stránce na Google a nyní jste na 1. stránce, tak je to pozitivní. Existují sice na to nástroje jako Collabim, který měří každý den pozice klíčových slov, ale to je jiná kapitola. Jestli se náklady v marketingu vyplácejí, je náročnější otázka. U SEO se to těžko měří, protože je to více investice než výkonnostní marketing, kterým je PPC reklama, která například přesně určí, jaké jsou náklady na získání jedné objednávky nebo odeslaný kontaktní formulář.

Nějaký osobní tip na závěr?

Tomáš Stýskala: Marketing na internetu svěřte odborníkovi, firmě z vašeho okolí, dejte na doporučení nebo vyberte marketingového specialistu na volné noze, který ručí za prací vlastním jménem. Znám to z vlastní zkušenosti. Sám poptávám někdy PPC nebo Facebook specialistu. Ohledně SEO můžete právě vybrat například mě – je to takové self promo, ale nemůžu si tento tip na závěr odpustit. Více na webu seokonzult.cz nebo já osobně ještě rád hledám na portále navolnenoze.cz