Jak získat hypotéku v roce 2019? Matějova hypotéka je řešením

Složité podmínky a hledání nejvýhodnější nabídky

Pro běžného člověka, který se mezi hypotékami nikdy nepohyboval a žádnou nevyužil, je velmi složité vyznat se v nových podmínkách. Lidé řeší, jestli na hypoteční úvěr dosáhnou a jaké mají možnosti. Znát maximální strop, jaký vám banky půjčí, je důležité i pro výběr nemovitosti. Největší problém je v městech, kde se ceny pohybují hodně vysoko. Typickým příkladem je Praha, kde se klidně i při koupi malého bytu 1+kk dostanete ke třem miliónům korun. Získat takovou hypotéku pouze pro jednoho člověka může být až nereálné. Většinou však existuje nějaké řešení, jak to vymyslet. Spolehlivé cesty, jak najít nejlepší nabídku a dosáhnout na hypotéku, znají hypoteční poradci. V rámci Matějovy hypotéky figuruje několik zkušených poradců, kdy každý z nich je držitelem řady certifikátů.

Osobní přístup k nezaplacení

Když se vydáte do banky, budete většinou jen dalším klientem s číslem. Sdělíte své příjmy a finanční situaci a na tomto základě banka posoudí, jestli můžete získat vybranou hypotéku. Téměř žádný osobní přístup ani řešení souvisejících důležitých bodů ve vašem rodinném rozpočtu. Naopak hypoteční poradci z Matějovy hypotéky vědí, jak získat hypotéky v roce 2019 a k tomu aplikují osobní přístup. Na základě informací od vás vyberou nejlepší dostupnou nabídku a doporučí několik možností, jak získat hypotéku a ušetřit. V úvahu vezmou i vaše další půjčky a leasingy i všechny další parametry vašeho života. I díky tomuto preciznímu posouzení každého případu se daří klientům šetřit výraznější částky. Měsíčně můžete ušetřit až několik tisíc korun, které můžete někde investovat a profitovat z nich v budoucnu.

Strategické plánování hypotéky a dalších úvěrů

Měsíční splátka hypotéky představuje výraznou část rodinného rozpočtu. Z toho důvodu musí být navržena tak, aby její výška neohrožovala běžné fungování rodiny. Cílem není zaplatit všechny splátky a ve zbytku měsíce jíst suché rohlíky. Naopak, hypoteční poradci chtějí dosáhnout komplexního strategického naplánování úvěru, kdy je splátka akorát vysoká pro brzké splacení hypotéky, ale nepředstavuje riziko. V ideálním případě se souběžně s hypotékou daří šetřit a dále zhodnocovat ušetřené finanční prostředky. A v případě, kdy se v této problematice spolehlivě neorientujete, tak jen stěží si dokážete vymyslet stejně dobře fungující strategii.

Refinancování hypotéky i jiných půjček

Cenné rady od profesionálů a pomoc při hledání nejlepší nabídky se hodí v případě, kdy potřebujete novou hypotéku na zafinancování vysněné nemovitosti. Stejně či možná ještě více se však hodí v okamžiku, kdy chcete refinancovat svou půjčku. Protože hypotéky podražily, může být nová nabídka od poskytovatele vyšší až o několik tisíc, což může citelně zasáhnout rodinný rozpočet. Hypoteční poradce navrhne optimální strategii a připraví refinancování hypotéky na klíč. Samozřejmostí je i pomoc s jinými půjčkami a jejich případné sloučení za účelem získání výhodnějšího úroku. Vždy pamatujte na to, že hypoteční specialista je na vaší straně a snaží se vyjednat vám nejlepší možné podmínky, kdežto banka na vás chce co nejvíce vydělat a moc ji nezajímá, jestli ještě něco ušetříte bokem a budete se mít během splácení dobře.

I s hypotékou se dá šetřit a investovat

Mezi výhody spolupráce se specialisty z Matějovy hypotéky patří nejenom zjednodušení celého procesu sjednání nové hypotéky či refinancování stávajícího úvěru, ale i osvobození od poplatků nebo urychlení celého splacení. Pokud to chcete mít opravdu bez starostí, můžete hypotečnímu specialistovi svěřit úspory z hypotečního úvěru, které jsou dále chytře investovány, čímž vás zabezpečují do budoucna. Skutečně chytří lidé nechávají své peníze vydělávat a dávají přednost výhodným nabídkám, protože vědí, že později budou mít více prostředků a méně starostí.

Prohlédněte si zkušenosti reálných lidí

Ještě pořád váháte, jestli se vyplatí svěřit svůj problém s hypotékou a půjčkami do rukou specialisty? Podívejte se na stránky Matějovy hypotéky, kde se dozvíte nejenom všechny výhody této volby, ale najdete zde i reálné zkušenosti lidí, kteří této možnosti využili. Pořídit si vysněné bydlení nemusí znamenat upoutat se na více než 30 let ke splácení hypotéky, kdy ve výsledku značně přeplatíte. Jde to i jinak a cestu vám mohou ukázat specialisté z Matějovy hypotéky na základě základní konzultace zdarma.