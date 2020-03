Jak založit firmu

Prvním krokem k založení společnosti je rozhodnout se, zda chceme podnikat sami či se společníkem, od toho se odvíjí forma zakladatelské listiny či smlouvy, kterou je třeba podepsat u notáře. Pak vymyslíme název, který nebude zaměnitelný s žádnou jinou společností ani jinak klamavý. Společnost je založena v okamžiku, kdy se společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy, popř. vydáním zakladatelské listiny jediným zakladatelem, a podepíší ji u notáře. Vzniká však až okamžikem zapsání do Obchodního rejstříku (dále jen OR). Po sepsání zakladatelské listiny/smlouvy na živnostenském úřadě požádáme o výpis z živnostenského rejstříku, k němuž dokládáme vyplněný formulář, doklad o zaplacení správního poplatku, originál zakladatelské listiny, čestné prohlášení odpovědného zástupce a doklady o odborné způsobilosti včetně dokladů prokazujících délku praxe v oboru u živností vázaných, výpis z katastru nemovitostí, popřípadě i souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.

Základní kapitál společnosti se vkládá na zvláštní účet otevřený v bance na jméno zakládané firmy, který banka zřizuje na základě notářského zápisu o založení společnosti. Minimální výše vkladu společníka, a tedy i výše základního jmění, je minimálně 1 Kč, dobré je však vložit částku o něco vyšší, např. 10 Kč, která bude dělitelná pro případ přistoupení dalšího společníka. Do dokončení registrace firmy v OR nesmí banka ani společnost s vloženými prostředky nijak disponovat. Poté přichází na řadu návrh na zápis společnosti do Obchodního rejstříku, k němuž je opět zapotřebí prohlášení správce vkladů, souhlas vlastníka s umístěním sídla, společenská smlouva/zakladatelská listina, doklad z banky o založení účtu a složení vkladů, výpis z živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, čestné prohlášení jednatelů o právní způsobilosti a způsobilosti k provozování živnosti a podpisový vzor jednatele. Kromě rejstříkového soudu může zápisy týkající se obchodních společností do obchodního rejstříku provést i notář formou přímého zápisu, což ušetří čas, práci i finance. Notář na rozdíl od soudu nevede žádné řízení, ale rovnou provede zápis a vloží listiny do sbírky. S aktuálním výpisem je třeba zajít do banky, kde uvolní bankovní účet včetně finančních prostředků na něm. Zapomenout se nesmí ani na registraci společnosti na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Délka takového založení společnosti se může pohybovat i v řádu týdnů.

Druhou možností je nechat si založit společnost tzv. na klíč přesně podle našich požadavků od renomované firmy, která se zakládáním společností zabývá a celý proces zakládání vyřeší za nás. V tomto případě je časová prodleva výrazně kratší a zhruba do týdne můžeme začít podnikat. Pokud však nechceme uvedené martirium absolvovat, či potřebujeme podnikat v co nejkratším časovém úseku, máme možnost zakoupit tzv. ready made společnost, což je společnost, která je založená přímo za účelem prodeje cílovému klientovi. Ready made společnosti mají své jméno a IČO, jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají své sídlo na prestižní adrese v Praze či v jiných městech, mají vyřízené volné živnosti, zcela splacený základní kapitál, nulovou obchodní historii a jsou tedy stoprocentně bezdlužné. Nový majitel za ně může začít jednat okamžitě a nemusí čekat na zápis v obchodním rejstříku. V rámci převodu ready made společnosti na nového majitele lze samozřejmě zajistit i změnu jména společnosti, popř. jejího sídla, pokud si to bude přát.