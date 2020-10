Jak zajistit kvalitní vodu v bazénu? Pomůže řídicí systém

Nejen ve velkých bazénech, ale i v malých, domácích je potřeba udržovat kvalitní vodu. K tomu poslouží nejen kvalitní dezinfekce, ale také vhodné řídicí systémy. V tomto článku vám ukážeme ty nejlepší možnosti, které jsou na trhu dostupné.

Asin Aqua Home

Pro menší bazény a pro domácí prostředí je vhodný systém Asin Aqua Home. Ten dokáže sledovat a vyhodnocovat aktuální stav chemikálií ve vodě. Na základě těchto dat poté rozhodne, které látky je potřeba doplnit. Automat obsahuje také sondy pro měření pH a volného chloru. Jak už ale sám název napovídá, nehodí se do objemných bazénů. Asin Aqua Home zvládne obsloužit pouze bazény s maximálním objemem vody 250 m³.

Asin Aqua Profi

Asin Aqua Profi je vylepšeným systémem stavícím na variantě Home. Dokáže se starat o vodu v bazénu až do objemu 2 000 m³. Asin Aqua Profizvládne měřit hladinu pH a množství chloru. Po zjištění těchto údajů pak pravidelně doplňuje do bazénu látky, které ho udržují v čistotě. Systém je možné propojit s mobilní aplikací. Tam můžete snadno sledovat aktuální hodnoty snímané pomocí sond a dostávat upozornění v případě, že by bylo potřeba doplnit některé látky do zásobníků.

Asin Aqua Salt

Jak už sám název napovídá, jedná se o řídicí systém pro slanou vodu v bazénech a vířivkách do objemu 90 m³. Stejně jako předchozí jmenované systémy sleduje aktuální hodnotu pH a aktivního chloru ve vodě. Navíc dokáže dokonale zničit řasu, bakterie a viry, které by mohly vodu infikovat. Je k tomu ale potřeba neustále doplňovat dezinfekci. Tu totiž Asin Aqua Salt v potřebných intervalech vypouští do vody.