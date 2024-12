Jak vzdělávání mění životy napříč generacemi

Rozvoj dovedností spojený s celoživotním vzděláváním je v rychle se měnícím světě nejen cestou k úspěchu, ale i k osobní spokojenosti. Pro mnoho lidí představují zdánlivě samozřejmé činnosti, jako práce s e-mailem anebo přihlášení do mobilního bankovnictví, výzvu. Každý pátý Evropan má nedostatky v základních dovednostech, které přitom pomáhají zvyšovat sebevědomí, usnadňují život i práci a přispívají k větší spokojenosti. Ve světě mimo školní lavice existuje celá řada vzdělávacích příležitostí, které mohou i mladým lidem pomoci získávat globální kompetence – sociální, občanské, pracovní a další – které jsou ve stále propojenějším světě klíčové.

Program Erasmus+, který v Česku spravuje Dům zahraniční spolupráce, takové příležitosti nabízí.

Vzdělávání, jak ho neznáte

Když se řekne Erasmus+, většina z nás si představí semestr na zahraniční univerzitě. Ale program toho nabízí mnohem víc. Zaměřuje se také na neformální vzdělávání, které má obrovský potenciál měnit životy. Mladí lidé a pracovníci s mládeží mohou cestovat, poznávat jiné kultury, učit se týmové spolupráci a rozvíjet své občanské dovednosti – třeba prostřednictvím projektů Aktivity participace mládeže. Ty se věnují tématům, která mladá generace považuje za důležitá. Od workshopů duševního zdraví v rámci festivalu dokumentárních filmů MFDF Ji.hlava projektu Ji.hlava Vibes: Jsme v pohodě? po mezinárodní aktivity podporující občanské vůdčí dovednosti mladých žen v Česku a v Gruzii v projektu GLOW.

Neformální vzdělávání však není jen doménou mládeže, zapojit se mohou lidé v každém věku. Knihovníci, zaměstnanci galerií, divadel, komunitních center, pracovníci dětských domovů, ale i lidé s omezenými příležitostmi se mohou díky programu Erasmus+ zapojit do různých vzdělávacích aktivit. Mohou se zapojit do odborných stáží, školení nebo vyjet na inspirativní zahraniční návštěvy. Zaměstnanci se mohou profesně vzdělávat u svých mezinárodních protějšků, jako to dělá třeba dlouhodobě Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Proč by vás to mělo zajímat?

Erasmus+ může být příležitost, jak posunout kariéru, rozšířit si obzory nebo se jednoduše naučit něco, co vás vždycky zajímalo. Platí to pro všechny – pro čerstvé absolventy, zkušené odborníky i ty, kteří hledají nový začátek.

Jak se zapojit?

Zeptejte se svého zaměstnavatele, zda je vaše organizace zapojena do projektů Erasmus+. Pokud ne, navrhněte, ať tak učiní. Právě teď je možné žádat o podporu ve výzvě 2025.

Chcete se dozvědět více? Navštivte web erasmus.dzs.cz a objevte, co program nabízí vám nebo vaší organizaci.